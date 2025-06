1 dag geleden Mattheüs 14 vers 14

“En toen Hij uit [het schip] ging, zag Hij een grote menigte en werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.”

9 juni 2025

Wat een prachtige glimp in het hart van onze Heer! Omringd door de menigte, vermoeid door de bediening, keek Jezus naar hen – en Hij was vol ontferming. Hij zag hen niet als een last, maar als schapen die een Herder nodig hadden. Zijn hart werd geraakt door hun zwakheid.

Vaak vragen we ons af: Geeft de Heer echt om wat er op me afkomt? Hier is het antwoord: dat doet Hij. Hetzelfde hart van mededogen dat Hem toen bewoog, is niet veranderd. Jezus is nog steeds Degene die ons ziet, ons kent en ontroerd is door onze pijn en nood.

Hij wendde zich niet af van de zieken, de behoeftigen of de gebrokenen – Hij kwam dichterbij. En Hij is ons vandaag de dag nog steeds nabij. Zijn mededogen beweegt Hem om te handelen – niet alleen om te voelen, maar om te genezen, te helpen en te herstellen.

Anker voor vandaag:

Onthoud dit: het hart van Jezus is vol mededogen voor jou. Wat voor nood of last je vandaag ook draagt, breng het naar Hem. Hij ziet het, Hij weet het en Hij zorgt ervoor.

