Markus 9 vers 23

“Jezus nu zei tot hem: ‘Als u kunt’ – alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft.”

Een bezorgde vader brengt zijn zieke zoon naar de Heer Jezus, met twijfel in zijn hart of de Heer zijn zoon kan genezen. De twijfel uit zich in de woorden: “Maar als U iets kunt, wees met ontferming over ons bewogen en help ons!” En de Heer, de afdruk van Gods wezen, wijst de vader niet zomaar af vanwege zijn twijfel, maar bewijst, dat Hij Degene is van Wie geschreven staat: “Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; …” (Jes. 42:3). Hij zegt het woord uit Markus 9 tegen de vader, wat in zekere zin betekent: “Het hangt van U af of Ik kan helpen. Als u kunt geloven, zult u geholpen worden.” De bedroefde vader, die voelt, dat hij geen geloof heeft, smeekt in tranen: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!” De Heer genas de zoon.

Dit is onze Heiland-God, Die in neerbuigende genade antwoordt, wanneer een man met een zwak hart om hulp roept vanwege zijn ongeloof. Moge elke moedeloze dit ter harte nemen! U kunt deze Heiland ook vertellen over uw ongeloof en Hem om hulp en genezing vragen. Hij zal óók u helpen. Maar u moet wel oprecht zijn. Veel mensen zeggen: “Ik wil wel geloven, maar ik kan het niet.” Daar zit vaak alleen maar onwil achter – men wil niet breken met zijn leven in eigenwil, wil de vreugden en genoegens van de wereld niet opgeven. Maar wie oprecht om dit geloof vraagt, zal het van God ontvangen. “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; klopt, en u zal worden opengedaan” (Matth. 7:7). Maar u moet in geloof vragen, zonder enige twijfel, want door geloof wordt de Heer geëerd.

