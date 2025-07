4 uur geleden Markus 5 vers 36

“Jezus negeerde wat ze zeiden en zei tegen hem: Wees niet bang, geloof alleen.”

2 juli 2025

Jaïrus had de eerste stappen van het geloof gezet. Hij was voor Jezus geknield, smeekte om het leven van zijn dochter en liep naast de Heiland met hoop in zijn hart. Maar toen kwam het verpletterende nieuws: “Uw dochter is gestorven; wat valt u de Meester nog lastig?” Het moet gevoeld hebben als de genadeklap – verdriet, hulpeloosheid en wanhoop die in één klap insloegen.

Maar voordat die woorden zich in zijn ziel konden nestelen, sprak Jezus. Hij sprak het verhaal niet tegen. Hij gaf geen lange uitleg. Hij gaf een eenvoudig, krachtig bevel: “Wees niet bang; geloof alleen.”

Op dat moment leidde de Heer Jezus de aandacht van Jaïrus zachtjes om – niet naar de menigte, niet naar het probleem, zelfs niet naar zijn eigen emoties, maar naar geloof. Geloof in Hem Die het gezag heeft over elke situatie, inclusief de dood.

Dit is de kern van onze christelijke levenswandel. Niet doen alsof problemen niet bestaan, maar geloven, dat de kracht van God groter is dan die problemen. Wanneer alles verloren lijkt, wanneer hoop begraven lijkt, zegt Christus: Kijk naar Mij. Geloof.

We hebben allemaal wel eens momenten waarop angst de overhand probeert te nemen – als het nieuws slecht is, de uitkomst onzeker, het wachten lang. Maar dit woord van Jezus heeft nog steeds kracht: “Wees niet bang, geloof alleen.” Niet omdat geloven de pijn doet verdwijnen, maar omdat geloof ons plaatst onder de hoede van de Ene die over alles heerst.

Anker voor vandaag:

Voor welke onmogelijke situatie sta jij vandaag? Welke stem zegt je, dat het te laat is of te ver weg? Laat de woorden van Jezus zich dieper nestelen dan de angst: “Wees niet bang, geloof alleen.”

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW