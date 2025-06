2 uur geleden Markus 4 vers 21-22

“En Hij zei tot hen: ”Komt de lamp soms om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden, [en] niet op de kandelaar gezet te worden? Want er is niets verborgen dan om geopenbaard te worden; en er gebeurt niets [om] geheim [te zijn], maar om in [het] openbaar te komen.”

16 juni 2025

In deze prachtige, eenvoudige gelijkenis leert Jezus, dat Zijn waarheid niet bedoeld is om verborgen te blijven, maar om gedeeld te worden. Een lamp wordt aangestoken om te schijnen, maar als hij onder een korenmaat of bed wordt verstopt, wordt het doel ervan tenietgedaan.

Gelovigen moeten de waarheid die we hebben ontvangen vrijmoedig belijden. Ons geloof is geen schat die verborgen moet blijven – het is een geschenk, dat bekend gemaakt moet worden. Een verborgen licht brengt stagnatie; een opgeheven licht brengt helderheid, hoop en leven.

De toestand van ons hart bepaalt of ons licht gedimd of helder is. Als onze toewijding lauw wordt, wordt ons getuigenis zwak. Maar als we Christus en Zijn Woord eren, gloeien onze zielen met Zijn leven.

Deze gelijkenis waarschuwt ook voor onvermijdelijke ontmaskering: wat verborgen is, zal geopenbaard worden. Als we ons licht verbergen uit angst – angst voor de mens, voor mislukking of afwijzing – dan zal de Heer op Zijn tijd Zijn waarheid door ons aan het licht brengen. Hij roept ons nu toe: Laat je licht schijnen – niet voor applaus, maar om te getuigen van het ware licht, dat Jezus Christus is.

Anker voor vandaag

Verberg niet wat God je heeft toevertrouwd. Laat Zijn licht schijnen in jouw woorden, daden en dagelijkse aanwezigheid. Moge jouw leven een opgeheven lamp zijn die Zijn waarheid weerspiegelt in een donkere wereld.

“Laat zo uw licht zo schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken” (Matth.5:16).

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW