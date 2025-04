4 uur geleden Markus 3 vers 4

“Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden?”

21 april 2025

Soms gaan onze religieuze praktijken meer over uiterlijkheden dan over authentiek geloof. We kunnen anderen beoordelen op basis van hoe goed ze Gods geboden interpreteren, net zoals de Farizeeërs dat deden. Maar Jezus kijkt verder dan onze uiterlijke handelingen en onderzoekt onze harten. Hij weet of we uit routine handelen om rechtvaardig en religieus te lijken. Hij weet ook of onze harten echt aangetrokken en in liefde aan Hem toegewijd zijn. Toen Hij de religieuze leiders ontmoette, was Hij bedroefd over hun verharde harten – ze waren meer bezorgd om Hem te betrappen op het overtreden van hun regels dan om de genezing van een lijdend persoon te vieren. Wat is de toestand van jouw hart voor de Heer?

Vraag ter overdenking

Wanneer heb je voor het laatst je motieven achter je religieuze praktijken onderzocht?

Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW