33 minuten geleden Markus 2 vers 22

“En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn <wordt uitgestort> en de zakken gaan verloren ; maar jonge wijn <moet men> in nieuwe zakken doen.”

6 mei 2025

Wanneer genade ons leven binnenkomt, brengt dat een onmiskenbare vreugde met zich mee. Dit is geen tijdelijk geluk gebaseerd op omstandigheden, maar een diepgewortelde vreugde die voortkomt uit de wetenschap, dat we geliefd en aanvaard zijn door God. Net als nieuwe wijn die niet in oude wijnvaten kan worden bewaard, barst deze vreugde vaak door onze oude manieren van denken en leven heen. Het verfrist ons perspectief, vernieuwt ons doel en herstelt onze hoop. Dit is het soort vreugde, dat Mattheüs ondersteunde toen hij zijn oude leven achter zich liet en in Gods roeping trad.

Vraag ter overdenking

Is de vreugde van de Heer al zichtbaar in jouw leven?

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW