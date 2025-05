7 uur geleden Markus 2 vers 17

“En toen Jezus dit hoorde, zei Hij tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”

8 mei 2025

In deze ontmoeting zien we genade aan het werk. De handelingen van de Heer Jezus worden in twijfel getrokken door de schriftgeleerden en Farizeeën toen Hij ging eten met tollenaars en zondaars. De wet zou de mens inderdaad terecht veroordelen vanwege zijn toestand. Maar hier zien we de schoonheid van de genade. De Heer Jezus is in genade tot ons neergedaald toen we nog verloren waren in onze verloren toestand. Hij kwam tot ons in genade. In genade openbaarde Hij de Vader en Zijn liefde aan ons. In genade ging Hij naar het kruis en legde daar Zijn eigen leven af. Nu roept Hij in genade zondaars om tot Hem te komen. Zijn genade betekent niet onverschilligheid voor hun zonde. Hij plaatst een groter Object voor hen – Zijn eigen Persoon. Genade roept ons weg van de zonde en deze wereld om de Heiland, de Heer Jezus Christus, te volgen.

Vraag ter overdenking

Heb je vandaag de tijd genomen om na te denken over de wonderbaarlijke genade van Jezus die tot ons reikte toen we verloren waren en dood in onze schuld en zonden?

