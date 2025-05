22 uur geleden Markus 16 vers 15

“En Hij zei tot hen: Gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping.”

12 mei 2025

Het evangelie is het goede nieuws dat God redding heeft gebracht door Zijn Zoon Jezus Christus. Zondaars die in de Heer Jezus geloven worden voor God gerechtvaardigd, hun zonden vergeven en voorbereid op de eeuwigheid in de aanwezigheid van God.

Als je de verlossing in Jezus hebt ontvangen, denk dan eens na over deze vier redenen om het evangelie vandaag met iemand anders te delen:

De opdracht van boven – “En Hij zei tot hen: Gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping” (Mark. 16:15). De roep van beneden – “Hij echter zei: Ik bid u dan, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader” (Luk. 16:27). De roep van buitenaf – “En Paulus kreeg ’s nachts een gezicht: een Macedonisch man stond [daar] en smeekte hem aldus: Kom over naar Macedonië en help ons” (Hand. 16:9). De innerlijke drang – “Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat Eén voor allen gestorven is; dus zijn zij allen gestorven” (2 Kor. 5:14).

Vraag ter overdenking:

Met wie kun je vandaag het goede nieuws delen?

