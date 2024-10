23 uur geleden Markus 11 vers 15

“En toen Hij de tempel was ingegaan, begon Hij hen die verkochten en kochten in de tempel, uit te drijven”.

Toen Jezus de stad binnenkwam, ging Hij de tempel binnen en ontdekte daar hoe groot de corruptie van het huis van God in de handen van de mensen was geweest. Dat huis waardoor God tot de mensen nadert en de mens tot God kan naderen, was in de handen van religieuze professoren bedorven tot een middel om hun hebzucht te bevredigen. Wat de leiders in Israël deden, kunnen de leiders in de christelijke gemeente ook doen, alleen door de genade van God. In latere jaren waarschuwt de apostel Paulus ons tegen het binnendringen in de christelijke kring van mannen met een verdorven geest die veronderstellen, dat “de godsvrucht een winst[bron] is” (1 Tim. 6:5).

Opnieuw vermaant de apostel Petrus, die de gemeente voorstelt als het huis van God, leiders om op te passen voor pogingen om de kudde van God te voeden voor “schandelijke winst” (1 Petr. 5:2). Hij waarschuwt ons ook, in zijn tweede brief, dat er een tijd zal komen waarin er mensen in de christelijke kring zullen opstaan die “door hebzucht” gelovigen zullen “verhandelen.” Zo leren we, dat het vlees nooit verandert. De hebzucht die het huis van God in Jeruzalem bedierf, is met zijn verderfelijke invloed het geestelijke huis van God binnengedrongen. Dus is de tijd gekomen “dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petr. 5:17).

In duidelijke bewoordingen veroordeelt de Heer dit verderf. Het huis dat volgens de Schrift een huis van gebed moest zijn voor alle volken, was veranderd in een rovershol (Jes. 56:7; Jer. 7:11). Het enige effect van de aanklacht van de Heer over deze verdorvenheid was het oproepen van de meest extreme tegenstand tegen Hemzelf (zie vs. 18). En in onze tijd, in de aanwezigheid van de verdorvenheid van het christendom, zullen zij die de Heer willen volgen in het opkomen voor de waarheid, in zekere mate op tegenstand stuiten. “Ja, de waarheid ontbreekt, en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd” (Jes. 59:15).

Hamilton Smith; © The Lord is near

