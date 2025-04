17 uur geleden Markus 1 vers 22

“En zij stonden versteld over Zijn leer, want Hij leerde hen als iemand die gezag heeft, en niet als de schriftgeleerden.”

7 april 2025

In een wereld die gevuld is met ontelbare stemmen en meningen, is er iets heel anders aan het onderwijs van de Heer Jezus. In tegenstelling tot de religieuze leiders van Zijn tijd, die vertrouwden op tradities en interpretaties, sprak Jezus met directe, Goddelijke autoriteit. Het was niet slechts traditie, het waren niet slechts rituelen, het waren niet slechts religieuze routines. Nee, Hij onderwees met autoriteit. Zijn woorden hadden zoveel gewicht omdat ze rechtstreeks van de Vader kwamen. Zijn woorden waren niet zoals de leer van de schriftgeleerden of religieuze leiders. Toen Hij sprak, verwonderden de mensen die Hem hoorden zich en waren verbaasd. Als we vandaag de dag de waarheid spreken, op het werk, thuis of in onze gemeenschap, dan hebben we dezelfde basis nodig van Gods autoriteit – Gods Woord – in plaats van menselijke wijsheid of populaire meningen.

Vraag ter overdenking

Op welke gebieden in je leven moet je meer vertrouwen op Gods gezag dan op menselijke wijsheid of traditionele gebruiken?

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW