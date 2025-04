11 uur geleden Markus 1 vers 17 en 18

“En Jezus zei tot hen: Komt achter Mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.”

1 april 2025

Toen Jezus Zijn eerste discipelen riep, waren ze bezig met hun dagelijkse bezigheden als vissers. Sommigen wierpen netten uit, anderen repareerden ze. Maar toen Jezus hen riep, lieten ze onmiddellijk alles achter om Hem te volgen. Dit betekent niet, dat we vandaag allemaal onze baan moeten opgeven, maar het daagt ons wel uit om onze prioriteiten te onderzoeken. De Heer Jezus volgen betekent bereid zijn om alles los te laten wat onze toewijding aan Hem in de weg staat. Soms kan dat betekenen, dat we comfortabele situaties achter ons moeten laten, schadelijke relaties moeten opgeven of gekoesterde plannen moeten opgeven. De sleutel is om Christus als onze hoogste prioriteit te behouden en Hem toe te staan onze wegen en beslissingen te leiden.

Vraag ter overdenking

Welke ‘netten’ in jouw leven houden je misschien tegen om Jezus volledig te volgen, en hoe zou het zijn om ze achter je te laten?

