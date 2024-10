1 uur geleden Mannen die bij David kwamen (9) – Uit Zebulon

Bijbelgedeelten: 1 Kronieken 12 vers 33 en 38-40; Romeinen 12 vers 3 en 6; 2 Korinthe 10 vers 3; Efeze 6 vers 11

“Uit Zebulon mannen die met het leger uittrokken, uitgerust voor de strijd met allerlei wapentuig: vijftigduizend; en ook om zich met een onverdeeld hart in slagorde op te stellen” (1 Kron. 12:33).

Uit Zebulon

De mannen van Zebulon werden gekenmerkt door een onmiddellijke bereidheid om te vechten. Ze hadden geen voorbereiding nodig, maar stonden klaar voor de strijd met alle oorlogswapens. Ze waren vertrouwd met hun wapens en konden ze vaardig gebruiken (Ef. 6:11). Ze organiseerden zich ook in slagorde: Ieder van hen wist precies welke plaats hij in de strijd moest innemen. Kennen wij ook onze taak en de plaats die God voor ons heeft bepaald onder de gelovigen (Rom. 12:3,6; 2 Kor. 10:13)? Zijn we er tevreden mee?

Van de mannen van Zebulon wordt gezegd, dat ze een onverdeeld hart hadden. De genegenheid van hun hart was niet verdeeld, maar behoorde volledig toe aan David (1 Kon. 18:21). Hoe zit het met onze harten? Zijn die ook onverdeeld? Aan wie behoren onze genegenheden toe?

Vreugde in Israël

“Al deze strijdbare mannen kwamen in gesloten gelederen en met een volkomen hart naar Hebron om David koning te maken over heel Israël. En ook heel de rest van Israël was één van hart om David koning te maken. Zij waren daar bij David drie dagen lang, en aten en dronken, want hun broeders hadden een maaltijd voor hen bereid. En ook de naburige stammen – tot aan Issaschar, Zebulon en Naftali toe – brachten voedsel op ezels, op kamelen, op muildieren en op runderen; voedsel als meel, klompen vijgen en rozijnenkoeken, wijn en olie, runderen en kleinvee in overvloed, want er was blijdschap in Israël” (1 Kron. 12:38-40).

Al deze krijgslieden uit de verschillende stammen van Israël kwamen met een onverdeeld hart naar Hebron om David koning te maken over heel Israël. Daar verheugden ze zich in hun gemeenschap met hem. Velen brachten eten en drinken mee om uiting te geven aan de vreugde van hun hart. Tegelijkertijd toonden ze hun onvoorwaardelijke toewijding aan David. Het resultaat was vreugde in Israël.

