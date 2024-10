14 minuten geleden Mannen die bij David kwamen (7) – Uit Benjamin en Juda

Bijbelgedeelten: 1. Kronieken 12 vers 16-18; Psalm 133 vers 1; Johannes 14 vers 27; Kolosse 1 vers 20;

“Ook kwamen er sommigen van de nakomelingen van Benjamin en Juda naar de bergvesting toe, naar David. En David ging de vesting uit hun tegemoet, nam het woord en zei tegen hen: Als u met vrede naar mij toe gekomen bent om mij te helpen, dan zal ik één van hart met u zijn. Maar als het is om mij aan mijn tegenstanders te verraden, terwijl er toch geen geweld in mijn handen is – moge de God van onze vaderen het zien en straffen! Toen kwam de Geest over Amasai, het hoofd van de dertig, en hij zei: Wij zijn de uwe, David, ja, met u zijn wij, zoon van Isaï. Vrede, vrede zij u, en vrede uw helper, want uw God helpt u. Toen nam David hen aan, en stelde hen aan tot hoofden over de bende” (1 Kron. 12:16-18).

Uit Benjamin en Juda

Ook hier kwamen mannen uit Benjamin samen met mannen uit Juda naar David. Samen gingen ze op weg naar David. Hoe geweldig is het als broeders in eenheid samenwerken! Hier denken we aan een vers uit Psalm 133: “Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.!” (Ps. 133:1).

Volgden deze Benjaminieten misschien het positieve voorbeeld van de Benjaminieten die naar David waren gekomen toen hij nog in Ziklag was? We weten het niet. Maar toen David hoorde, dat ze naar de vesting op de berg kwamen, ging hij hen tegemoet en vroeg hen naar het doel van hun komst. Hij gaf deze taak niet aan anderen, maar deed het zelf. Getuigt dat niet van zijn grote interesse in deze mannen?

Toen kwam de Geest over Amasai en sprak wat er in het hart van deze mannen omging: ze hadden het verlangen om zich volledig aan David te geven en bij hem te zijn. Dit is ook de houding en taal van een volgeling van de Heer Jezus. Ze wensten hem en zijn “helpers” ook vrede toe. Ze begrepen, dat hun vrede afhankelijk was van de vrede van David. In zijn vrede zouden ook zij vrede hebben.

De Heer heeft vrede gemaakt “door het bloed van zijn kruis” (Kol. 1:20). Dit is de grondslag waarop ook wij vrede kunnen hebben. Bovendien wil Hij ons Zijn eigen vrede geven. Hij heeft Zelf gezegd: “Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u” (Joh. 14:27).

