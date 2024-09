6 uur geleden Mannen die bij David kwamen (1) – Inleiding

Bijbelgedeelten: 1 Samuël 13 vers 14; 1 Kronieken 12 vers 1; Handelingen 13 vers 22

“Dezen zijn het die naar David in Ziklag kwamen, toen hij nog uitgesloten was van de nabijheid van Saul, de zoon van Kis. Zij waren onder de helden, die in die strijd hielpen …” (1 Kron. 12:1).

Inleiding

In 1 Kronieken 12 wordt ons verteld over mensen uit het volk Israël die naar David kwamen. Ze kwamen uit verschillende stammen en in verschillende tijden. Ook hun motieven waren zeker verschillend. Maar ze hadden allemaal één ding gemeen: ze voelden zich aangetrokken tot de persoon van David en werden geïnspireerd door een diep verlangen om bij hem te zijn.

Nadat ze hun positie hadden heroverwogen en zich realiseerden, dat ze aan de verkeerde kant stonden, veranderden ze hun positie en kwamen ze naar David. Zo’n geestelijke heroverweging is ook altijd nodig in ons leven. Dit hoofdstuk kan een nuttig hulpmiddel voor ons zijn.

David

David is op veel plaatsen een prachtige voorafschaduwing van de Heer Jezus – ook en vooral in dit hoofdstuk. Zijn naam betekent “geliefde.” Hij was de “geliefde” van de Heer, de man naar Gods hart (1 Sam. 13:14; Hand. 13:22). Maar hij was ook “geliefd” door mensen. Als natuurlijk mens moet hij een grote aantrekkingskracht op anderen hebben uitgeoefend, want we lezen vaak over hem, dat velen naar hem toe kwamen en zich bij hem aansloten. Net als de Heer Jezus was hij een middelpunt van aantrekkingskracht en een verzamelpunt voor zijn medemensen. Wie is het centrum van aantrekkingskracht in jouw en mijn leven?

