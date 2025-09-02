4 uur geleden Lukas 9 vers 23

“Als iemand achter Mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.”

2 september 2025

Hoe vaak hebt u deze woorden al gezongen:

All to Jesus I surrender;

All to Him I freely give;

I will ever love and trust Him,

In His presence daily live.

Alles geef ik over aan Jezus;

alles geef ik aan Hem;

Ik zal Hem altijd liefhebben en vertrouwen,

elke dag in Zijn aanwezigheid leven.

(Vrij vertaald)

Maar hoe waar zijn deze woorden voor u? Wat betekent het eigenlijk om alles aan Jezus over te geven? In Lukas 14 vers 27 roept de Heer Jezus op tot absolute, onvoorwaardelijke overgave wanneer Hij zegt: “Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, zijn moeder, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn broers en zijn zusters, ja, zelfs ook zijn eigen leven, kan hij Mijn discipel niet zijn.” Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Er zijn veel voorbeelden van overgave in de Schrift, maar het grootste voorbeeld is de Heer Jezus Zelf. Op slechts twaalfjarige leeftijd kon Hij zeggen: “Wist u niet dat Ik in de dingen van mijn Vader moet zijn?” (Luk. 2:49). In de woestijn, toen Hij door de satan werd verzocht, toonde Hij volmaakte overgave door volledig te vertrouwen op het Woord van God. De ultieme daad van overgave vond plaats in Gethsémané, toen Hij Zich overgaf aan de wil van de Vader en bad: “… moge evenwel niet Mijn wil maar de Uwe gebeuren” (Luk. 22:42). Vervolgens ging Hij, in gehoorzaamheid, naar Golgotha ​​en gaf Zijn leven tot eer van God.

De Heer zoekt nog steeds naar onvoorwaardelijke overgave – open handen om Hem toe te staan ​​te geven of te nemen wat Hij wil. Dit is het soort leven, dat tot overwinning leidt. Dit bedoelde Hij toen Hij zei: “Als iemand achter Mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen” (Luk. 9:23).

Anker voor vandaag

De vraag voor ieder van ons is: Zijn wij bereid ons over te geven en Hem te volgen?

© Anchors For Life

