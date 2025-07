22 uur geleden Getuigen van de genade van God

“Keer terug naar uw huis en vertel alles wat God u heeft gedaan …” (Luk. 8:39).

27 juni 2025

Wanneer de Heer Jezus een ziel verlost, geeft Hij deze ook een opdracht. De man in Lukas 8 werd ooit verteerd door duisternis, gedreven door demonen en gevreesd door iedereen. Maar na zijn ontmoeting met de Heiland veranderde alles. Hij zat, gekleed en goed bij zijn verstand – in vrede aan de voeten van Jezus. Maar Jezus stond niet toe dat hij daar bleef. Hij stuurde hem naar buiten – niet om over zichzelf te spreken, maar om de grootheid van de Heer te verkondigen.

1. Gods werk

Een waar getuigenis begint niet met onze ervaring, maar met Gods genade. Als gelovigen getuigen we niet van onze eigen transformatie, maar van de transformerende kracht van Christus. Als we het over onze verlossing hebben, wijzen we eigenlijk op de Heiland – we prijzen Hem Die dichterbij kwam toen wij nog ver weg waren. We maken niet onszelf groot – we maken Hem groot.

2. Christus in ons

Ons getuigenis is het krachtigst als het wordt waargenomen, niet alleen als het wordt uitgesproken. Een nederige reactie, een woord van genade, een leven van stille gehoorzaamheid – dit zijn geen tekenen van zwakte, maar het bewijs van Christus in ons. De wereld heeft geen luidere stemmen nodig, maar levens die duidelijker zijn. Levens die de zachtmoedigheid en majesteit van de Heer Jezus weerspiegelen.

De voorheen door demonen bezeten man werd een levende prediking in zijn woonplaats. Niemand kon de verandering ontkennen, maar de kracht erachter wees naar Christus. Zo is het ook met ons – onze levens zijn bedoeld om de genade van God te tonen, niet onze eigen groei.

3. Gedeeld met anderen

Gods getuigenis is niet in stilte verborgen – het wordt verkondigd door de schepping, door de Schrift en door de heiligen. Als gelovigen is deze boodschap aan ons toevertrouwd. Niet om het stil te bewaren, maar om het trouw door te geven. Elke heilige is geroepen om op zijn eigen plaats te schijnen en te getuigen van het Licht dat hem veranderde.

Thuis, op het werk, in gesprekken – er zijn gelegenheden in overvloed om de naam van Jezus groot te maken. Simpelweg zeggen: “Kom en zie wat de Heer heeft gedaan.”

Anker voor vandaag:

Spreek over de goedheid van de Heer Jezus. Weerspiegel Zijn genade. En als anderen ernaar vragen, wees dan klaar om te zeggen: “Laat me je over Jezus vertellen.” Want elk veranderd leven is geen monument voor de mens, maar een getuige van de genade van God.

“Laat uw licht zo schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader Die in de hemelen is, verheerlijken” (Matth. 5:16).

