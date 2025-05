1 dag geleden Lukas 5 vers 18

“… en zij trachtten hem binnen te dragen en <hem> voor Hem neer te leggen.”

1 mei 2025

De cirkel van het verhaal is rond als we nadenken over onze rol om anderen bij Jezus te brengen. Net zoals de vier vrienden de verlamde man naar Jezus brachten, hebben ook wij het voorrecht en de verantwoordelijkheid om anderen naar Hem toe te brengen. Of het nu door gebed, uitnodiging of praktische ondersteuning is, wij kunnen helpen om hen bij de Heer te brengen. Hij is in staat om in hun grootste nood te voorzien. Hij alleen biedt vergeving van zonden. Alleen de Heer Jezus kan gebroken harten troosten en vrede geven aan onrustige zielen. Hij geeft kracht aan hen die geen kracht hebben. Onthoud vandaag – de Heer Jezus is het middelpunt van de aantrekkingskracht – onze rol is simpelweg om anderen te helpen de weg naar Hem te vinden.

Vraag ter overdenking

Wie heeft God in jouw leven geplaatst die jouw hulp nodig heeft om de weg naar Jezus te vinden?

