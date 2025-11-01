8 uur geleden Lukas 2 vers 49

“En Hij zei tot hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik in de dingen van Mijn Vader moet zijn? (Luk. 2:49).

In de dingen van de Vader zijn

Dit is ongetwijfeld een van de eerste verslagen van iemand die de Heer Jezus ontmoette. Hij was nog maar een jonge knaap van twaalf jaar oud. Dit is het enige verslag dat we hebben van de Heer Jezus in Zijn jeugd. Vanaf Zijn geboorte tot het begin van Zijn openbare optreden is dit het enige geschreven verslag. Omdat dit waar is, spreekt het boekdelen en is het een zeer leerzaam moment – ​​vooral voor Maria!

Vanaf het moment dat de engel aan haar verscheen en de geboorte van de Heer Jezus aankondigde, had Maria veel om over na te denken. Dit komt prachtig naar voren in haar lofzang in Lukas 1 vers 46-55. Ze zingt over haar behoefte aan een Heiland (vs. 46-47) en over haar bereidheid om de Heer groot te maken met haar ziel, geest en lichaam (vs. 46-48). Ze prijst God (vs. 46-48) voor Zijn macht en genade (vs. 49-50), Zijn voorzienigheid en soevereiniteit (vs. 51-53), en voor Zijn beloften en trouw in het nakomen ervan (vs. 54-55).

Maar inmiddels zijn er jaren verstreken en is haar zoontje twaalf jaar oud. Er wordt ons verteld: “Het kind nu groeide op en werd versterkt, vervuld met wijsheid, en [de] genade van God was op Hem” (Luk. 2:40). De gewoonte voor dit vrome, godvruchtige echtpaar was om elk jaar naar Jeruzalem te gaan voor het Pesachfeest. Uit de passage leren we, dat ze met anderen in een karavaan reisden. “In de mening nu dat Hij bij het gezelschap was, gingen zij een dagreis ver en zochten Hem onder hun bloedverwanten en hun bekenden; en toen zij Hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug, op zoek naar Hem. En het gebeurde na drie dagen dat zij Hem in de tempel vonden, waar Hij zat temidden van de leraren en naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen nu die Hem hoorden, waren buiten zichzelf over Zijn inzicht en Zijn antwoorden. En toen zij Hem zagen stonden zij versteld; en Zijn moeder zei tot Hem: Kind, waarom hebt Je ons dit aangedaan? zie, Je vader en ik hebben Je met smart gezocht” (vs. 44-48).

De Heer Jezus antwoordde: “Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik in de dingen van Mijn Vader moet zijn?” Hier legt de Heer Jezus heel duidelijk uit waarom Hij naar deze wereld kwam. In Johannes 4 vers 34 horen we Hem zeggen: “Mijn voedsel is, dat Ik de wil doe van Hem die Mij heeft gezonden en Zijn werk volbreng” (zie ook Joh. 6:38; 17:4; 19:30).

Maria bewaarde deze ontmoeting in haar hart, wat betekent dat ze over alles nadacht wat er gebeurd was. Ongetwijfeld kwamen al deze dingen weer naar boven toen ze bij het kruis stond (Joh. 19:25).

Anker voor vandaag

De Heer Jezus kwam om de wil van de Vader te doen en Zijn werk te volbrengen. En dat deed Hij! Hij behaagde de Vader in volmaakte trouw, gehoorzaamheid en heiligheid.

