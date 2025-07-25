48 minuten geleden Kolosse 4 vers 6

“Laat uw woord altijd in genade zijn”

25 juli 2025

Roekeloze woorden kunnen vernietigen wat we hebben. Onzorgvuldige woorden kunnen de mensen om ons heen vernietigen. Wie kunnen we vandaag zegenen? Begin met je huwelijkspartner, je kinderen.

Spreuken 15 vers 4 zegt: “Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.”

Wat willen we doen, leven brengen of anderen terneer drukken? Hoe zou dit onze relaties binnen ons gezin en in onze samenkomsten kunnen veranderen?

Spreuken 16 vers 24 herinnert ons, “Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.”

Petrus 3 vers 8-9 vermaant ons: “En ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, vol broederlijke liefde, welgezind, nederig, en vergeldt niet kwaad met kwaad, of schelden met schelden, maar zegent integendeel, omdat u ertoe geroepen bent zegen te erven.”

De Heer wil dat we elkaar zegenen– zelfs degenen met wie we van nature niet zo goed overweg kunnen. Omdat onze woorden als zaad zijn, moeten we ernaar streven zaad te zaaien dat een goede oogst zal brengen.

Maar hoe doen we dat?

Psalm 141 vers 3 geeft ons een waardevol gebed: “HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.” Psalm 19 vers 15 sluit hierbij aan: “Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!”

