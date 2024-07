12 uur geleden Kolosse 4 vers 2

“Volhardt in het gebed, terwijl u daarin waakzaam bent met dankzegging”

<John Knox bad, en de resultaten lieten Koningin Mary zeggen dat ze meer vreesde voor de gebeden van John Knox dan voor alle legers van Schotland.

John Wesley bad, en een heropleving kwam naar Engeland, waardoor die natie de gruwelen van de Franse Revolutie bespaard bleven.

Jonathan Edwards bad en een heropleving verspreidde zich over de Amerikaanse koloniën. De geschiedenis is keer op keer veranderd door gebed.

Ik zeg je, de geschiedenis kan weer veranderd worden als mensen op hun knieën zouden gaan in het geloven in gebed. Zelfs als de tijden somber zijn en de wereld God minacht, werkt Hij nog steeds door de gebeden van Zijn volk. Bid vandaag voor heropleving in uw natie en over de hele wereld.>>

Billy Graham

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW