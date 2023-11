1 uur geleden Kolosse 2 vers 16 en 17

“Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in Hem, terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in Hem en bevestigd wordt in het geloof, zoals u is geleerd, <daarin> overvloeiend met dankzegging.”

In het vers van vandaag herinnert Paulus ons eraan, dat dankzegging het resultaat is van een leven dat Christus Jezus heeft aangenomen en Hem erkent als de Heer van hun leven. Het is het bewijs, dat we geworteld zijn, opgebouwd in Hem en gevestigd in het geloof. Geworteld spreekt over de diepte van ons geloof, opgebouwd spreekt over waar ons leven op gebouwd is, het fundament van ons leven. En bevestigd zou spreken over de standvastigheid, het uithoudingsvermogen en de zekerheid van ons geloof.

Maar een laatste eigenschap van een evenwichtige gelovige is overvloeien van dankbaarheid. Dit is de betekenis van overvloedig: er over en er boven zijn.

Als we ons met Christus bezighouden, zal ons hart overlopen van goed nieuws en zal onze tong de pen van een vaardige schrijver zijn (Ps. 45:1-3). Dat is hoe overvloeien met dankzegging eruit kan zien. In Psalm 23 vers 5 lezen we: “U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.”

Als u en ik denken aan de liefde, de barmhartigheden en de dagelijkse zegeningen die de Heer in onze levens giet, dan moeten we wel zeggen: “Mijn beker vloeit over!” We zouden het eens moeten zijn met de profeet Jeremia: “Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!” (Klaagl. 3:22-23). Zijn barmhartigheden zijn elke morgen vers en nieuw! U en ik worden dagelijks wakker met een verse toevoer van Zijn liefdevolle goedheid jegens ons.

Paulus herinnert de Korintiërs aan het volgende: “… zodat u in alles rijk wordt tot alle liefdadigheid, die door ons dankzegging bewerkt aan God. Want de dienst van deze bediening voorziet niet alleen in de behoeften van de heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God” (2 Kor. 9:11-12).

Hetzelfde zou vandaag voor ons gezegd kunnen worden. We zijn verrijkt met zoveel, waardoor we zouden moeten overvloeien van dankbaarheid aan de Gever van alles wat ons gegeven is!

