Kolosse 1 vers 20:

“Na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis.”

Na het einde van de Amerikaanse burgeroorlog (1861 – 1865) reden cavaleristen uit de noordelijke staten langs een bos in de buurt van Richmond, toen ze plotseling een armzalige man in een haveloos uniform uit de zuidelijke staten zagen opduiken. Hij was totaal uitgeput en smeekte om wat brood. Wekenlang had hij alleen van bessen en wortels geleefd en hij stond op het punt van honger te sterven.

De soldaten eisten, dat hij met hen mee zou gaan naar Richmond, waar hij alles zou krijgen wat hij nodig had. Hij weigerde. Hij was een deserteur; dus als hij gevonden werd, wachtte hem gevangenschap en misschien zelfs de dood. Verbaasd keken de soldaten hem aan. “Heb je het nieuws niet gehoord?” – “Welk nieuws?” vroeg de man angstig. Jullie leger bestaat niet meer. Het heeft zich een week geleden overgegeven. Er heerst nu vrede.” – “Wat?” riep de man uit het zuiden uit. “Vrede, en ik wist het niet en stierf van de honger in het bos?” Hij geloofde de boodschap, werd door de soldaten naar de stad gebracht en kreeg eten en verzorging.

Wat in onze harten moet doordringen is het feit, dat vrede met God allang gesloten is – aan het kruis van Golgotha, toen de Heiland van de wereld voor ons stierf. Luister alsjeblieft naar deze boodschap en aanvaard het nieuws van vrede voor jezelf door geloof. Dan zul je de zegen en de rijkdom ontvangen die voortvloeien uit het verzoenend offer van Jezus. Stel je voor: vrede, vrede met God, vrede voor je geweten en de vergeving van alle schuld!

Deze vrede is niet gebaseerd op wankele gevoelens, maar op het fundament van het volbrachte werk van Christus en de belofte van God.

