1 dag geleden Kniel voor Hem … Hij wacht op u … Hij hoort u …

“En toen Jezus <in het schip> opnieuw naar de overkant was gevaren, verzamelde zich een grote menigte bij Hem; en Hij was aan de zee. En er kwam één van de oversten van de synagoge, Jaïrus geheten; en toen hij Hem zag, viel hij aan Zijn voeten” (Mark. 5:21-22).

1 juli 2025

Het leven brengt ons vaak op momenten waar hoop ver weg en kwetsbaar aanvoelt. Jaïrus, een overste van de synagoge – een man met status, invloed en een religieuze positie – bevond zich daar. Zijn dochter was stervende en geen enkele autoriteit of kennis kon daar iets aan veranderen. Dus deed hij wat wanhoop ons vaak leert: hij viel aan de voeten van Jezus.

Er schuilt een heilige schoonheid in zulke momenten. Wanhoop maakt ons minder zelfverzekerd. Het maakt ons nederig, vaak pijnlijk, totdat we oog in oog komen te staan met de waarheid – we hebben het niet in de hand. Het verhaal van Jaïrus herinnert ons eraan, dat geen enkele rang of reputatie ons kan beschermen tegen verdriet. Maar het leert ons ook, dat Christus geen geloofsbrieven nodig heeft om met medeleven te reageren. Hij reageert op geloof.

De smeekbede van Jaïrus was eenvoudig en oprecht: “Kom toch en leg haar de handen op, opdat zij behouden wordt en leeft.” Zijn hart brak, maar zijn hoop was nog steeds levend – niet geworteld in wat hij kon doen, maar in wat Jezus kon doen. En Jezus ging met hem mee. Wat een genade! De Heer van heerlijkheid wendde zich tot een wanhopige vader wiens enige kracht zijn geloof was, dat Jezus kon helpen.

Hoe vaak proberen we al het andere voordat we aan de voeten van Jezus vallen? Toch is dit de plek waar hulp begint. De voeten van Jezus zijn geen laatste redmiddel – ze zijn de zekerste toevlucht. In jouw crisis is Jezus niet afstandelijk. Hij reageert niet onverschillig. Hij is bewogen met mededogen. Hij gaat met je mee, zelfs tot in je donkerste angsten.

En zoals Jaïrus later zou zien, wandelt Christus niet alleen met ons mee, maar Hij spreekt over leven waar anderen de dood verkondigen.

Anker voor vandaag:

Als de last te zwaar is, als de antwoorden niet duidelijk zijn, als je hart pijn doet – ga dan naar de voeten van Jezus. Net als Jaïrus, werp jezelf daar in geloof. Je weet misschien niet hoe de dingen zich zullen ontvouwen, maar dit kun je wel weten: Hij zorgt, Hij hoort en Hij wandelt met hen die op Hem vertrouwen.

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom, Evangelie

© Frisse Wateren, FW