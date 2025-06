1 uur geleden Klaagliederen 3 vers 22-23

“Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!”

6 juni 2025

Deze woorden werden geschreven in een tijd van groot verdriet. Jeruzalem was gevallen. De profeet Jeremia liep tussen de ruïnes, bezwaard en gebroken. Maar midden in het geweeklaag ontstaat hoop: Het zijn de goedertierenheden van de HEER dat wij niet omgekomen zijn.

Dit is de kern van onze troost: Gods goedertierenheden zijn groter dan onze mislukkingen. Zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw (vs. 23). De Heer wordt niet moe van onze zwakheid en is niet verrast door onze nood. Elke dag ontmoet Hij ons met nieuwe barmhartigheid en onfeilbare liefde.

Genade is niet uitgeput door de nood van gisteren – het is nieuw voor het pad van vandaag. Wat gisteren ook was – zonde, beproeving, ontmoediging – vandaag begint met Gods trouwe ontferming. We worden overeind gehouden, niet omdat we sterk zijn, maar omdat Hij genadig is.

In een wereld waar alles verschuift en vervaagt, blijft Gods liefde standvastig. Zijn barmhartigheden zijn niet incidenteel, maar onophoudelijk. Zijn medelijden is niet beperkt, maar onfeilbaar. Wat een

hoop geeft dit, vooral wanneer we onze zwakheid voelen.

Anker voor vandaag:

Rust in deze waarheid: het zijn de barmhartigheden van de HEER die ons niet verteren. Zijn barmhartigheden falen niet. Zijn barmhartigheid komt ons vanmorgen weer tegemoet – en morgen weer. Laten we dus nederig wandelen, volledig vertrouwen en Hem diep danken voor de barmhartigheden die elke dag weer nieuw zijn.

“Groot is Uw trouw.” – Klaagliederen 3 vers 23

