21 uur geleden Johannes 17 vers 17

“… uw woord is de waarheid.”

19e eeuw: Wilhelm, een leerling-ambachtsman uit Beieren, komt naar Dresden en brengt de nacht door in een herberg. De herberg zit die avond stampvol. Veel van de mensen zijn jonge leerlingen die voor het eerst hun geboortedorp hebben verlaten. Uitgeput gaat Wilhelm aan een van de tafels zitten, kijkt nieuwsgierig om zich heen en bestudeert de gezichten.

Een man begint een openbare verkoop in de zaal. Er is wisselende belangstelling voor zijn waren, maar plotseling wordt het erg stil in de zaal. De verkoper houdt aarzelend iets in zijn hand. Het is een Nieuw Testament (het tweede deel van de Bijbel). Omdat Wilhelm de stilte niet kan verdragen, biedt hij op het boek, ook al is hij er niet echt in geïnteresseerd. Hij krijgt het voor slechts drie muntjes.

“Dit boek moet het Woord van God zijn?”, vraagt hij zich twijfelend af. Toch begint hij meteen te lezen. Door het te lezen gaat de leerling in God en Zijn Zoon Jezus Christus geloven. Het zet zijn hele leven op zijn kop!

Deze leerling was Wilhelm Schmidt (1858-1924), de uitvinder van de oververhitte stoomlocomotief. Zijn geloof was echter belangrijker voor hem dan zijn uitvindingen. Hij zei eens terecht: “Als de zon sterft, sterft de aarde; als God en Christus worden veracht, gaat de mensheid ten onder door het kwaad.”

© www.bibelstudium.de

