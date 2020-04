Jesaja 43 vers 2

Is leven eenzaamheid?

Nooit eerder leefden er zoveel mensen op aarde. De metropolen zijn overvol. Maar vooral in westerse landen voelen veel mensen zich eenzaam. Heel eenzaam. Een Duitse dichter heeft dit ooit met de volgende woorden vertolkt:

Vrij vertaald:

Vreemd om in de mist te lopen!

Het leven is eenzaamheid.

Geen mens kent de ander,

iedereen is alleen.