1 uur geleden Jesaja 41 vers 10

“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.”

Waarom kijken we zo vaak angstig om ons heen en zien wij bezorgd naar de toekomst? Ach, we vergeten zo vaak Wie onze God en vader is. Hij heeft toch de wereld geschapen en draagt alle dingen door het woord van Zijn kracht, en onderhoudt het ganse heelal. Zou Hij niet op de hoogte zijn van onze moeilijke situatie of ons diepste verdriet? Of ontbreekt het Hem aan genade jegens ons? “Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” (Rom. 8:32). Zou Hij ons vertrouwen beschamen?

Hij heeft zeker het recht om ons geloof te beproeven en ons op diepe wegen te leiden volgens Zijn wijsheid en heiligheid, maar als Hij eenmaal Zijn doel heeft bereikt en ons trouw heeft bevonden, laat Hij Zijn hulp niet achterwege. En wat wij in het wachten op Hem ervaren en in de beproevingen geleerd hebben, gaat met ons mee de eeuwigheid in tot lof van Zijn heerlijkheid.

Vandaag hebben wij nog de gelegenheid om God te eren door geloof en vertrouwen en Zijn goedheid en trouw op onze pelgrimstocht door het vreemde land te ervaren tot onze blijvende, eeuwige winst.

Maar door de Heer Jezus is God ook onze Vader geworden. “Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap1, waardoor wij roepen: Abba, Vader!”

Altijd blijft Uw Vaderhart

in Jezus Christus open.

Daar vluchten wij heen in nood en smart

met kinderlijk gelovend hopen.

En daar, daar rust

zacht en goed,

daar zijn wij wel geborgen

en vrij van alle zorgen.

NOOT:

1. Letterlijk ‘positie van zonen.’

