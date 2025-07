1 dag geleden Jakobus 1 vers 22

“En weest daders van [het] Woord en niet alleen hoorders, anders misleidt u zichzelf.”

“Zij horen Uw woorden, maar zij handelen er niet naar” (Ezech. 33:31).

10 juli 2025

Een van de subtiele gevaren in het christelijke leven is de kloof tussen het horen van Gods Woord en het doen ervan. In de tijd van Ezechiël kwamen de mensen luisteren – ze bewonderden de stem van de profeet, knikten instemmend en spraken daarna over zijn woorden. Maar toen het erop aankwam om naar de waarheid te leven, bleven ze onveranderd. God Zelf zei: “Zij horen Uw woorden, maar zij handelen er niet naar.” Hoe vaak weerspiegelt dit ons eigen hart?

Dit was geen nieuw probleem in de tijd van Ezechiël, en het is ook niet beperkt tot het Oude Testament. Jesaja werd gewaarschuwd, dat zijn boodschap zou worden ontvangen door dovemansoren en verharde harten. Dezelfde waarschuwing komt terug in de evangeliën en later in Handelingen en Romeinen, toen Israël de stem van zowel de Heer Jezus als de apostel Paulus afwees. Horen alleen is geen garantie voor verandering.

Jakobus gaat verder met een ontnuchterende uitspraak: “En weest daders van [het] Woord en niet alleen hoorders, anders misleidt u zichzelf.” Dat is het echte gevaar – niet alleen ongehoorzaamheid, maar ook zelfbedrog. Als we naar preken luisteren, overdenkingen lezen, Bijbelstudies bijwonen en dan onveranderd weggaan, voelen we ons misschien geestelijk… maar dat is een illusie. We misleiden onszelf wanneer kennis in de plaats komt van gehoorzaamheid.

De Heer Jezus sprak hier herhaaldelijk over. “En waarom noemt u Mij, Heer, Heer, en doet niet wat Ik zeg?” (Luk. 6:46). Het is niet genoeg om Hem te kennen – we moeten Hem gehoorzamen. In de bergrede beschreef Hij twee bouwmeesters – een wijze en een dwaze. Het verschil zat niet in wat ze hoorden, maar in wat ze deden met wat ze hoorden. De ene handelde, de andere niet – en de stormen legden beide fundamenten bloot.

En let op wat Jezus zegt in Johannes 13 vers 17: “Als u deze dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet.” Zegen wordt niet beloofd aan de hoorder alleen, maar aan degene die handelt naar wat hij weet.

De Grote Opdracht houdt niet op bij het onderwijzen van alles wat Jezus gebood – er staat dat je anderen moet leren: “En hen lerend te bewaren” (Matth. 28:20). Dat betekent de waarheid in praktijk brengen, niet alleen doorgeven.

Anker voor vandaag:

Laten we geen genoegen nemen met alleen het horen van Gods Woord – laten we het in praktijk brengen. Het verschil tussen een leven gebouwd op de Rots en een leven op stuifzand is hierin te vinden: horen gevolgd door doen.

