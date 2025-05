1 uur geleden Is uw geloof meer dan woorden?

“Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, op zichzelf dood” (Jak. 2:17).

23 mei 2025

Geloof is niet alleen iets wat we geloven – het is iets wat we in het leven ervaren. Waarachtig, reddend geloof verandert het hart en wat het hart vult, stroomt uit in het leven. De wereld kent misschien ons geloof niet, maar wel ons gedrag. En wat zij moet zien is niet alleen wat we belijden, maar hoe we wandelen.

Geloof dat alleen op Christus vertrouwt

Levend geloof begint met rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. We werken niet voor verlossing – we werken vanuit verlossing. Echt geloof kijkt weg van zichzelf en kijkt naar het kruis. En op die rustplaats vinden we kracht om te staan en te dienen.

“… en wat ik nu leef in [het] vlees, leef ik door [het] geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad …” (Gal. 2:20).

Geloof dat in liefde werkt

De uiting van geloof is geen trots, maar liefde. Het wordt gezien in de kleine dingen hoe we spreken, hoe we vergeven, hoe we dienen als niemand kijkt. Zoals Jakobus zegt: geloof zonder werken is dood. Maar levend geloof ademt gehoorzaamheid, medeleven en nederigheid uit. Niet volmaakt, maar aanhoudend.

“… [Gebruikt] echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient [1] elkaar door de liefde” (Gal. 5:13).

Geloof dat op Christus wijst

Ons geloof moet niet de aandacht op ons vestigen, maar op Hem. We leven ons geloof uit zodat anderen Christus in ons kunnen zien. In onze beproevingen, onze standvastigheid, onze vriendelijkheid – wij getuigen van Hem die ons gered heeft en met ons meeloopt. Misschien zijn wij wel de enige Bijbel die iemand ooit leest.

Anker voor vandaag:

Laat uw geloof meer zijn dan woorden. Laat het wandelen. Laat het vergeven. Laat het dienen. Laat het stralen. Levend geloof is geen volmaakt geloof, het is actief geloof. En de Heer is verblijdt Zich in hen die leven naar wat ze geloven, door de kracht van Zijn Geest.

“Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader Die in de hemelen is, verheerlijken” (Matth. 5:16).

NOOT:

1. Dit is ‘als slaaf dienen.’

