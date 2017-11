1 dag geleden Ik wil gelukkig zijn …

Bijbelverzen: Mattheüs 6 vers 33

Er is waarschijnlijk niemand die niet gelukkig wil zijn. En wij, christenen, zijn zeker degenen die de meeste reden hebben om geluk te gevoelen en te ervaren. Hoewel de Bijbel niet rechtstreeks over geluk spreekt, laten de in haar bevindende begrippen zoals vreugde en vrede zich moeiteloos met ‘geluk’ verbinden.

“Geluk” is een tedere plant. Veel invloeden zorgen ervoor, dat deze schoonste van alle bloemen zich niet kan ontwikkelen. Christenen weten dat ook. Als we het geluk in ons leven missen, doen we ons best om koste wat kost het te verkrijgen. Een christen moet toch gelukkig zijn! Hij heeft tenslotte toch alles in zijn Heer! Of niet?

Op deze jacht naar geluk zijn we echter niet altijd gelukkig en vragen ons hoe langer hoe meer af: Waarom eigenlijk niet? Hebben wij niet het Woord van God aan onze zijde, dat ons in de apostel Paulus en in anderen uiterst tevreden mensen voorstelt? Waarom zijn wij niet zo gelukkig als zij?

We moeten één ding in gedachten houden: We mogen ons eigen geluk niet op de eerste plaats stellen. Want dan verleggen we de prioriteiten. God staat niet langer meer in het middelpunt, maar wijzelf en onze behoeften.

De Heer Jezus heeft gezegd: “Zoekt echter eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid” (Matth. 6:33). Het gaat mij om het woord “eerst”. We willen nu niet eerst denken aan de directe samenhang, maar dit woord op de opgeworpen vraag betrekken: Dat het koninkrijk van God wordt gebouwd, is belangrijker dan alles wat iets met ons te maken heeft. Ook belangrijker dan ons geluk!

We hoeven ons geen zorgen te maken over ons geluk, maar we mogen bezorgd zijn over de dingen van God. Het bevrijdt van het ego (‘ik’) – en brengt nieuwe vreugde in het leven. Gegarandeerd.

