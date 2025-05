16 uur geleden Hoe ziet “uw huis” eruit?

“Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan …” (Ps. 127:1).

27 mei 2025

Een christelijk huis is niet alleen een huis waar christenen wonen – het is een plaats waar Christus wordt geëerd, vertrouwd en gehoorzaamd. Het wordt niet afgemeten aan uiterlijk vertoon, maar aan de Geest die het vervult.

Wanneer Christus in het huis wordt verwelkomd, verandert alles. Er is vrede in de storm, een doel in de routine en genade in elke relatie.

Een plaats van Zijn aanwezigheid

Als de Heer Jezus centraal staat, wordt het huis een heiligdom. Zijn Woord wordt gelezen. Zijn naam wordt gesproken. Zijn vrede vult de atmosfeer. Het gaat niet om perfectie – het gaat om Zijn aanwezigheid.

“Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen …” (Kol. 3:16).

Een plaats van Zijn patroon

Christus geeft het voorbeeld voor liefde, dienstbaarheid en vergeving. In een huis waar Hij de Heer is, maakt egoïsme plaats voor opoffering. Harde woorden maken plaats voor vriendelijkheid. Elk gezinslid probeert Zijn hart te weerspiegelen.

“<Maar> weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend …” (Ef. 4:32).

Een plaats van Zijn vrede

De wereld buiten mag luid en onstabiel zijn, maar een huis vol Christus biedt rust. Zijn vrede bewaakt onze harten en verbindt onze levens. Het is niet de afwezigheid van problemen – maar de aanwezigheid van de Heer Jezus – die het verschil maakt.

Anker voor vandaag:

Laat uw huis meer zijn dan een schuilplaats – laat het een plaats zijn waar Christus woont en heerst. Of het nu rustig of chaotisch, groot of klein is, als Jezus aanwezig is, wordt het een heilige plaats.

“Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan …” (Ps. 127:1).

