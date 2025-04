22 minuten geleden Het leven van David (39)

Bijbelgedeelte: 1 Koningen 1:2,12

Leestijd: 1 minuut

David is oud geworden. Het is bekend dat Salomo zijn opvolger wordt (2 Sam. 7:12-16; 1 Kon. 2:13-18). Maar Adonia, Davids oudste zoon, trekt zich daar niets van aan: hij wil zich de troon toe-eigenen! David, die nalatig is geweest in zijn opvoeding, krijgt op deze wijze duidelijk zijn fouten onder ogen.

David bemoedigt zijn zoon Salomo met ontroerende woorden. Dan, na veertig jaar regeren, is hij zijn vaderen bijgezet. Een man die de raad van God heeft gediend (Hand. 13:36) ontslaapt in de vrede van God. Mogen we van zijn leven leren voor ons eigen leven!

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 01.06.2010.

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW