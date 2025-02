14 uur geleden Het leven van David (37)

Bijbelgedeelte: 2 Samuel 24 vers 1-9

De rampzalige volkstelling (1)

David laat zijn soldaten tellen. Hij wordt hiervoor zwaar gestraft. Je kunt je afvragen wat er zo verkeerd was aan deze telling. Twee punten zijn zeker het vermelden waard:

David wil de kracht van zijn koninkrijk onderzoeken. Daarmee geeft hij blijk van hoogmoed en zelfvertrouwen.

Bij het tellen moest er verzoeningsgeld betaald worden om straf te voorkomen (Ex. 30:11-16). De verzoening werd hier niet betaald.

Bovendien kun je je afvragen waarom het volk door God geslagen werd als het de zonde van David was. Natuurlijk was het David die het initiatief nam tot de bijeenroeping, maar God was ook toornig op het hele volk, zoals het Woord uitdrukkelijk zegt (2 Sam. 24:1, 3; vgl. Ps. 12:2; Ps. 30:6). Bovendien hadden degenen die werden opgeroepen zelf het verzoeningsgeld niet betaald.

Joab, de legerbevelhebber, verzet zich tegen de instructies van David. Hij ziet geen heil in deze kostbare onderneming en wil niet het risico lopen om iets te doen wat schuld voor God zou kunnen betekenen (1 Kron. 21:3). Maar uitgerekend nu krijgt David zijn zin. Hij loopt het stopteken voorbij, net als Pilatus later, die zich door de droom van zijn vrouw niet liet weerhouden om vreselijk te zondigen.

Het tellen duurde iets minder dan tien maanden. Tijd genoeg om na te denken (verg. met 2 Sam. 11, waar we een vergelijkbare periode vinden)! Maar David verandert niet van gedachten. Dan presenteert Joab hem het resultaat. We krijgen niet te horen of David teleurgesteld of blij was. In ieder geval is David niet rustig van binnen …

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

