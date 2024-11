1 dag geleden Het leven van David (34)

Bijbelgedeelte: 2 Samuel 19 vers 24-44; 2 Samuël 20

David ontmoet Mefiboseth (2 Sam. 19:25–44)

Ook Mefiboseth komt David tegemoet. Zijn verdriet over Davids afwezigheid is van zijn hele gezicht af te lezen (Matth. 9:15). Mefiboseth maakt duidelijk, dat zijn knecht Ziba hem bedrogen heeft. Hoe reageert David hierop? Hij beveelt Mefiboseth om de akkers met Ziba te delen. Dit was óf een gemakzuchtig compromis óf een test zoals Salomo later deed met de hoeren. Als het een karaktertest was, dan heeft Mefiboseth die zeker doorstaan, want hij zegt: “Hij mag ook alles wel nemen, omdat mijn heer de koning in vrede in zijn huis is gekomen” (vs. 30).

De tachtigjarige Barzillai leidt David over de Jordaan. Maar hij weigert Davids vriendelijke aanbod om voor hem te zorgen. Hij heeft een warm hart voor jonge mensen en heeft liever, dat Chimham nog van de genoegens van het leven kan genieten.

David en Seba (2 Sam. 20)

De problemen met de harde mannen uit Juda zijn de voedingsbodem voor een revolutie (verg. Spr. 15:1). Seba, die uit dezelfde stam komt als Saul, trekt de Israëlieten achter zich aan, weg van David. Met succes! Het volk heeft liever een “zoon van Belial” dan een “man naar Gods hart.” Opnieuw zien we hoe dwaas en wispelturig de mens is. Eeuwen later zal de menigte “Hosanna” roepen, wat op de voet gevolgd zal worden door “Kruisig hem!”.

In deze nieuwe crisissituatie geeft David de nieuwe legeraanvoerder Amasa de opdracht om de mannen uit Juda te verzamelen. Maar hij treuzelt gevaarlijk lang. De stoere zonen van Zeruja, Abisaï en Joab, grijpen nu in. En dan doodt Joab in koelen bloede zijn neef Amasa, die hem had uitgedaagd voor de positie van generaal. Joab won de slag tegen Israël en werd – hoe kan het ook anders – weer oppermachtig (vs. 23). Seba werd echter onthoofd (vs. 22).

