Het leven van David (31)

Bijbelgedeelte: 2 Samuel 17

Husai en Achitofel

Toen Saul de vijand van David was, bevond Jonathan zich aan het koninklijk hof. Wanneer Absalom tegen hem in opstand komt, staat Husai klaar om de wijze raad van Achitofel te verijdelen. Je kunt je afvragen waarom Absalom Achithofels aannemelijke suggestie niet opvolgt en David onmiddellijk en persoonlijk aanvalt. Waarom reageert hij alleen op Husai, die een algemene mobilisatie voorstelt? Zeker, Husai voert ook redenen aan – maar wat bevalt Absalom daar zo goed aan? Is het niet omdat Husai Absalom vleit en erop aandringt, dat hij het veld ingaat (vs. 11)? Maar Achitofel had erover gesproken om alles te doen en gebruikte het woord “ik” drie keer (vs. 2-3). Hoe ijdel Absalom ook was, hij luisterde liever naar wat Husai zei.

Dat is de menselijke kant. Natuurlijk leidde God alles zo, dat Absalom rampspoed overkwam en David zijn koningschap terugkreeg (vs. 14).

David komt naar Mahanaïm

Ondertussen steekt David met al zijn mensen de Jordaan over. Er ontbreekt niemand van zijn volk, wat ons doet denken aan Johannes 18 vers 8 en 9. Dan komt David in Mahanaïm. Daar wordt hij verzorgd door Sobi, Machir en Barzillai. God zorgt voor Zijn dienaren. Elia kreeg wat hij nodig had van een weduwe en David van deze drie onbekende mannen die precies op het juiste moment arriveerden. Misschien is vandaag ook een goede gelegenheid voor ons om goede werken te doen!

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

