Het leven van David (29)

Bijbelgedeelte: 2 Samuel 16 vers 1-4

Davids inschattingsfout

Tijdens zijn ontsnapping ontmoet David Ziba, de dienaar van Mefiboseth. Ziba zorgt, niet geheel belangeloos, voor David in de woestijn. Als David vraagt waar Mefiboseth is, belastert Ziba zijn meester. David trapt in deze leugen en draagt zonder omhaal de bezittingen van Mefiboseth over aan Ziba. Het is opvallend dat Ziba David niet volgt.

David heeft hier belangrijke principes genegeerd. Ten eerste had hij geen getuigenis uit de mond van twee of drie getuigen. Ten tweede gaf hij Mefiboseth niet de gelegenheid om te spreken. Er is terecht gezegd: “God heeft ons twee oren gegeven om beide kanten te horen.”

Hoe vaak hebben we op een soortgelijke onbezonnen en ondoordachte manier gehandeld? Hoe vaak hebben we slechte dingen die over anderen gezegd worden gewoon geaccepteerd? Hoe vaak hebben we een oordeel geveld op basis van uiterlijkheden (verg. Joh. 7:24)?

We kunnen hier nog iets van leren: als we net teleurstellingen hebben meegemaakt (en David moest bittere teleurstellingen verwerken), dan zijn we snel geneigd om aan te nemen, dat we weer bedrogen en verraden zijn. Als Achitofel ontrouw was – dan zal Mefiboseth dat waarschijnlijk ook zijn. We denken en spreken al snel op dezelfde manier.

Gerrid Setzer

