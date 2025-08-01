1 dag geleden Het kennen van de grote Schepper

“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen”



Psalm 19 vers 2

Heb je ooit op een heldere zomeravond een wandeling gemaakt en een paar minuten naar de hemel en de sterren gekeken? Het is fascinerend om dit sterrenbeeld te zien, waarvan sommige zelfs in de Bijbel worden genoemd.

Job zegt van God: “Hij maakt de Grote Beer, de Orion, het Zevengesternte en de kamers van het Zuiden. Hij doet grote dingen, die niemand kan doorgronden; wonderen die niet te tellen zijn” (Job 9:9-10).

Wat zijn wij mensen toch klein vergeleken met deze grote Schepper! Als we ons dit realiseren, voelen we ons nederig – en dat is heel gezond! Toen trots in Jobs hart opkwam en hij God begon te beschuldigen, vroeg de HEER hem: “Kunt u de banden van het Zevengesternte vastbinden, of de ketenen van de Orion losmaken? Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd, en kunt u de Wagen met zijn kinderen leiden?” (Job 38:31-32).

God liet Zijn zaak rusten! Job zag zichzelf in het licht van Gods grootheid. Hij voelde zich niet langer trots. Een gezegend nieuw begin ontstond. De Almachtige heeft alles geschapen. Bij Hem vinden we kracht en standvastigheid wanneer we zwak en terneergeslagen zijn! Israël kreeg de opdracht te zoeken. “Hij Die het Zevengesternte en de Orion gemaakt heeft, … HEERE is Zijn naam!” (Amos 5:8). Wie zoekt, vindt! Dit geldt ook voor ons.

Maar de schepping is veel groter dan wat wij kunnen zien als wij zonder technische hulpmiddelen naar de hemel kijken: voorbij deze atmosferische hemel is er ook de hemel die de schijnbaar oneindige uitgestrektheid van het heelal onthult.

Deze gigantische atmosferische hemelen zijn wat Jesaja bedoelt als hij zegt, dat God “de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen” (Jes. 40:22).

De aarde is bijna 150 miljoen kilometer (93,2 miljoen mijl) van de zon verwijderd. De afstand tot Pluto bedraagt ​​ongeveer 7,5 miljard kilometer (4,66 miljard mijl). Buiten ons zonnestelsel is Alpha Centauri de dichtstbijzijnde ster. De afstand tot de aarde is 4,3 lichtjaren. Een lichtjaar is ongeveer 9,46 biljoen kilometer of 5,88 biljoen mijlen. Dit is waar ons voorstellingsvermogen langzaam maar zeker wordt overweldigd.

God kennen is de hoogste en beste vorm van kennis; en deze geestelijke kennis is een bron van kracht voor de christen.



(Charles H Spurgeon)

De James Webb-ruimtetelescoop is de grootste, nauwkeurigste en duurste ruimtetelescoop ooit. Hij heeft onlangs fantastische beelden gemaakt van plekken zoals de Carinanevel. De afstand tot de aarde is 8000 lichtjaar!

Als je als christen deze foto’s ziet en aan deze afmetingen denkt, kun je niet anders dan versteld staan ​​van de grootheid en schittering van God. Deze grootse schepping draagt onmiskenbaar de handtekening van een almachtige Schepper!

Maar nog groter dan het bewonderen van de schepping is het kennen van de Schepper en het hebben van een persoonlijke relatie met Hem. De volgende illustratie maakt dit misschien wat duidelijker.

Ludwig von Beethoven en Johann Sebastian Bach waren briljante muzikanten. Ze schiepen muziek die ronduit fascinerend is. Of denk aan Michelangelo. Deze kunstenaar schilderde en creëerde meesterwerken van beeldhouwwerken die uniek zijn in hun vakgebied.

De kunstwerken van deze mannen zijn prachtig. Maar nog mooier dan het bewonderen en het genieten van hun werk, zou het zijn om de kunstenaars persoonlijk te kennen. Het zou een grote eer zijn om hen de hand te schudden en met hen te praten, om hen te vertellen hoezeer we hun kunst bewonderen.

Hoeveel te meer geldt dit voor onze geweldige Schepper, die de macrokosmos, de microkosmos, de sterrenstelsels, de sterren, de moleculen en de atomen in zo’n verscheidenheid en met zo’n volmaakt samenspel heeft geschapen!

De Schepper en de God van het hele universum kennen, betekent Hem vereren. Het betekent voor Hem neerbuigen in verwondering en ontzagwekkende vrees.



(Aiden W. Tozer)

Wat is het wonderbaarlijk en geweldig, dat we deze almachtige Schepper heel persoonlijk kennen. Dat Hij in Jezus Christus onze Vader is geworden. Dat we Hem mogen aanspreken met “Abba, Vader”!

Aiden W. Tozer zei in deze context:

<<Laat mensen hun telescopen dus op de hemel richten en hun microscopen op de moleculen. Laat ze onderzoeken, zoeken, rangschikken, benoemen, vinden en ontdekken. Ik durf tegen hen te zeggen: “Ik ken Degene die dit alles gemaakt heeft. Ik ken Degene die het gemaakt heeft persoonlijk.>> 1

Als u nadenkt over de grootheid van uw Schepper, wat betekenen de volgende verzen dan voor u?

“Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft” (Ps. 121:2) en “U bent gezegend door de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft” (Ps. 115:15).

NOOT:

1. Ron Eggert, Tozer on the Almighty God, Moody Publishers.

Philip Svetlik; © The Christian Explorer

