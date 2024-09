3 uur geleden Het boek Jozua (24)

Eindoverwinning

Bijbelgedeelte: Jozua 11 en 12

“En ik zag en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger” (Openb. 19:19).

Nadat de strijd in het zuiden van het land voorbij was en de alliantie van koningen onder hun “Heer van gerechtigheid” was verslagen, trokken de koningen van het noorden op tegen Israël onder leiding van Jabin, koning van Hazor. Ze kwamen in groten getale en ontmoetten elkaar bij de wateren van Merom. Daar in het kamp kwam Israël, op bevel van de HEER, plotseling op hen af, vernietigde hun paarden, verbrandde hun strijdwagens en versloeg hun legers tot er niets meer over was. De Kanaänieten hadden juist hun vertrouwen gesteld in de paarden en strijdwagens. Daarom moesten ze vernietigd worden, zodat Israël niet op zulke krachten zou vertrouwen en zijn vertrouwen in God zou opgeven. Het is altijd Gods weg geweest om bevrijding voor Zijn volk te bewerkstelligen door middel van wapens die leken te zeggen: “Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten” (Zach. 4:6). Davids slinger en stenen, Simsons ezelskaakbeen en Gideons kruiken en trompetten getuigen hiervan.

De overwinning in Merom (“hoge plaats”) leidde tot de val van de vesting Hazor, want “in die zelfde tijd” keerde Jozua terug en verbrandde die en doodde haar koning. Deze machtige stad was toen de hoofdstad van die koninkrijken en Jabin (“de wijze”, of “de intelligente”) – dat was de officiële titel van de koningen daar (verg. Richt. 4:2) – had van daaruit geregeerd, en dit regeringscentrum was nu volledig vernietigd. Deze terugkeer en verbranding van Hazor is duidelijk de daad van Jozua. Hij versloeg zowel het hoofd als het grootste deel van het vijandelijke leger.

In deze tijd werden de bergen van Israël veroverd en Israël nam bezit van het hele land met bergen, valleien en vlakten. Israël kreeg een goede toegang tot het hele land met al zijn verschillende kenmerken. En toch wordt er aan toegevoegd dat Jozua lange tijd oorlog voerde met deze koningen. Want in de overwinningen die God geeft, leert Hij zijn volk meestal uithoudingsvermogen en beproevingen en brengt Hij volharding in hen teweeg. De oorlogen duurden ongeveer zeven jaar (zie Joz. 14:7,10)1, een periode die zijn betekenis heeft, zoals we al genoemd hebben.

De volk van het land was verhard en verblind in hun oordeel. “Want het kwam van de HEERE … en er voor hen geen genade zou zijn, maar opdat hij hen weg zou vagen, zoals de HEERE aan Mozes geboden had” (vs. 20), want hun tijd was voorbij, zoals we al gezien hebben. Zo zal het ook zijn in de komende dag, wanneer de intelligentie en de kracht (Jabin en Hazor) van het moderne ongeloof zullen opstaan tegen Christus. Want zoals het woord door Mozes tot de Kanaänieten is uitgegaan, zo is ook het zekere profetische woord uitgegaan: “En daarom zendt God hun een werking van [de] dwaling om de leugen te geloven, opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thess. 2:11-12), en zij zullen “als straf lijden [het] eeuwig verderf, [verwijderd] van [het] aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte, wanneer Hij komt …” (2 Thess. 1:9-10).

Hier wordt een praktisch woord toegevoegd met betrekking tot christelijke oorlogvoering: “En Jozua kwam in die tijd en wroette de Enakim uit de bergen.” We herinneren ons hoe de verschrikking van deze reuzen Israël ervan weerhield het land in bezit te nemen toen ze in Eskol waren. Nu werden deze vreselijke vijanden weggevaagd uit hun steden en burchten en samen met de steden verbannen. Als Gods strijders de kracht van God erkennen, vallen de reuzen voor hen. Het is altijd goed om in onze eigen ogen als sprinkhanen te zijn, ja, om minder te zijn dan de minsten, om niets te zijn, want als we zwak zijn, dan zijn we sterk. Maar het is ook altijd goed om de macht van de vijand te vergelijken met de Almachtige en niet alleen ten strijde te trekken voor de Heer, maar ook in Zijn kracht. En als dit het geval is, dan zullen “in diezelfde tijd” de reuzen vallen.

Met de vernietiging van het eerste grote object van terreur voor Israël, de reuzen, weerklinkt de muziek van de uiteindelijke overwinning: “Zo nam Jozua heel dat land in, overeenkomstig alles wat de HEERE tegen Mozes gezegd had. Jozua gaf het aan Israël in erfelijk bezit, volgens hun afdelingen wat hun stammen betreft. En het land rustte van de strijd” (Joz. 11:23).

De verklaring dat Jozua het hele land had veroverd volgens alles wat de Heer aan Mozes had opgedragen, wordt gevolgd door een opsomming van de verslagen koningen en de veroverde gebieden. De veroveringen aan beide zijden van de Jordaan worden opgesomd. Aan de andere kant van de Jordaan namen ze het land in bezit; aan deze kant werd het hun als bezit gegeven (Joz. 12:1,8).

Omdat de macht van de vijand gebroken was, was er nu rust van de oorlog. Maar het in bezit nemen zou afhangen van toekomstige ijver. Volgens de belofte die de levende God hen had gegeven toen ze door de Jordaan trokken, had Hij de volken verdreven, de tot in de hemel versterkte steden en de gevreesde reuzen waren gevallen en de bewoners van de bergen, valleien en vlakten waren verslagen. Nu was het aan Israël om in gehoorzaamheid aan de Heer te handelen, zodat Zijn belofte om de verwoeste volken voor hen uit te drijven in kleine stapjes vervuld kon worden.

1. Dit is m.i. niet duidelijk te zien in genoemde teksten {FW}.

