Hemelburgers en pelgrims …

“Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook [de] Heer Jezus Christus als Heiland verwachten” (Fil. 3:20).

16 juli 2025

In de brief aan de Filippenzen wordt de gelovige gezien als een hemelse pelgrim, die door deze wereld reist op weg naar Christus in heerlijkheid. Deze hemelse identiteit bepaalt alles: onze gevoelens, onze daden, onze verwachtingen.

Burgers van de hemel

Filippi 3 vers 20 herinnert ons eraan, dat ons ware burgerschap niet aards is, maar hemels. De identiteit van een pelgrim bepaalt zijn richting. Wat we thuis noemen, bepaalt waar we uiteindelijk thuishoren. Als gelovigen leven we in een eeuwig koninkrijk, niet in aardse koninkrijken. De wetten van de hemel – niet de veranderende waarden van de mensheid – bepalen ons gedrag.

Pelgrims met een doel

Paulus spoort gelovigen aan om “te vergeten wat achter is en zich uit te strekken wat vóór is” (zie Fil. 3:13-14). Dit is geen ijdele dwaaltocht – het is een doelbewuste, voorwaarts gerichte zoektocht naar Christus in heerlijkheid. Het pelgrimspad wordt gekenmerkt door een doelbewuste scheiding van vroegere zonden en comfort, gedreven door de prijs van onze hoge roeping in Jezus. Ons doel is Christus Zelf, niet louter beloningen.

Gesteund door hoop

Onze pelgrimstocht is niet doelloos of zinloos – hij wordt gevoed door hoop. We wachten erop dat onze Redder ons lichaam transformeert en ons thuisbrengt. Deze hoop is geen wensdenken; het is de vol vertrouwen verwachting van Zijn persoonlijke wederkomst. Zelfs te midden van lijden, schrijft Paulus: “… waaruit wij ook [de] Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid” (Fil. 3:20-21).

Leven als pelgrim betekent leven tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’ – hemelburgers, vooruitgaand, verankerd in hoop. Vraag uzelf af:

• Waar zijn uw genegenheden werkelijk op gericht – op de aarde of op de hemel?

• Waar streeft u naar – comfort of Christus?

• Waarop verankert u uw hoop – omstandigheden of Zijn komst?

Anker voor vandaag

Vat moed, pelgrim. Uw pad is zeker. De reis heeft een doel. De thuiskomst is zeker. Laat uw hart rennen naar de heerlijkheid en naar Hem die je daarheen komt brengen.

