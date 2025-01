6 uur geleden Hebreeën 6 vers 7 en 8

“Want de grond die de dikwijls daarop komende regen indrinkt en nuttig gewas voortbrengt … ontvangt zegen van God; maar als hij doornen en distels voortbrengt, is hij verwerpelijk en [de] vervloeking nabij.”

Dit woord is gemakkelijk te begrijpen. De goedheid van God wil alle mensen tot bekering leiden en geestelijke vrucht bij hen zien. Daarom geeft Hij hen, als regen op het land, overvloedig onderricht door Zijn Geest en Zijn Woord over Zijn eeuwige gedachten van verlossing met betrekking tot de mens. Hij laat hen kennismaken met Zijn liefde, die in staat is om alle zonden te vergeven op basis van het offer van Christus. Als Gods inspanningen op vruchtbare grond vallen, als iemand zich buigt onder het oordeel van God en de hand van de Redder grijpt die Jezus aanbiedt, dan zijn eeuwige zegeningen zijn deel.

Heeft de goedheid van God u al in deze gezegende positie gebracht? Het is echter verschrikkelijk ernstig als Gods inspanningen van liefde, de prediking van het evangelie, die u misschien vaak hebt gehoord, en de werking van Zijn Geest in uw hart zonder resultaat blijven. Tot droefheid van God, maar ook tot uw eeuwige schade, brengt u slechts doornen en distels voort in plaats van vrucht voor God. Het geduld van God is groter dan dat van de mens, maar op een gegeven moment komt er ook een einde aan. Weet u wanneer dit bij u het geval zal zijn?

Zou dat vandaag niet nog steeds zo kunnen zijn? Dan staat u voor een gesloten deur en zegt u misschien: “Heer, ik ben naar veel evangeliesamenkomsten geweest en was nooit vijandig naar U toe. Heer, open de deur voor mij! U zult tevergeefs roepen. Wat heb u eraan als u de regen van Zijn Woord hebt gedronken maar geen vrucht voor Hem hebt gedragen? Als alle liefdevolle en ernstige woorden van de Heer u slechts doornen en distels hebben gebracht? 0 denk eraan, dan bent u dicht bij de vloek en verdoemenis! Ontvlucht dit vreselijke lot.

