15 uur geleden Hebreeën 13 vers 8

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”

Jezus Christus, de Rots der eeuwen

We staan weer op de drempel van een nieuw jaar. In de loop van de afgelopen maanden heeft ieder van ons wel wat veranderingen meegemaakt. Misschien waren er ingrijpende aanpassingen nodig in ons persoonlijke leven. Of geliefden die ons dierbaar zijn, werden weggeroepen door de dood. Misschien zijn we erg eenzaam geworden.

Hoe ons leven zich ook heeft ontwikkeld, één ding blijft: onze Heer Jezus Christus is altijd Dezelfde. Hij kent geen verandering, noch een schaduw van ommekeer. Hij is onveranderlijk de Eeuwige. Wat een troost is dat voor ons in de onrustige tijd waarin we leven! We kunnen de Rots der eeuwen kennen en Hem bezitten als onze ‘Een en Al.’

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde. Wat Hij was voor de gelovigen van voorbije eeuwen of decennia, is Hij nu voor ons. Of het nu gaat om Zijn liefde of de trouw waarmee Hij de Zijnen leidt, beschermt en verzorgt, Hij verandert nooit.

En wat Hij vandaag is, zal Hij in alle eeuwigheid zijn. Hij zal nooit ophouden ons lief te hebben en onze harten te vullen met vreugde en voldoening. Wat een geweldige Heer en Heiland is Hij! Moeten we Hem niet absoluut vertrouwen? Als Hij gisteren met veel geduld de Zijnen heeft verdragen, als Hij onze harten in alle eeuwigheid zal verblijden, zal Hij dan vandaag en morgen niet voldoende voor ons zijn? Dat zal Hij zeker!

Deze zegening is Zijn belofte voor ons. Bezit u/jij Hem als uw/jouw persoonlijke Heiland?

© The Good Seed

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW