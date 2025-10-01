48 minuten geleden Halloween: Toch niet zo erg!?

Sleutelvers: Efeze 5 vers 11

“En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar stelt ze veeleer aan de kaak” (Ef. 5:11).

Inleiding

Halloween wordt tegenwoordig niet alleen in Amerika en West-Europa gevierd, maar ook in veel andere delen van de wereld. De gebruiken verschillen van land tot land, maar veel gebruiken zijn vergelijkbaar. Ongetwijfeld staan ​​veel mensen weinig stil bij de oorsprong van Halloween, en daarom is een waarschuwing op zijn plaats, want we zien hoe de satan Halloween, met zijn moderne praktijken, voor zijn eigen doeleinden gebruikt.

Oorsprong

Halloween vindt zijn oorsprong in een Keltisch feest genaamd Samhain, dat minstens tweeduizend jaar oud is. De Kelten woonden in Groot-Brittannië, Ierland en Noord-Frankrijk en praktiseerden een boze, heidense religie: de Druïdische religie. Ze vierden hun nieuwjaar op 1 november, omdat deze dag het einde van de oogst en het begin van de winter markeerde. Voor deze oude volkeren was de winter een barre tijd; voedsel was vaak schaars en de zwakke mensen stierven vaak. Omdat de Kelten zeer bijgelovig waren, geloofden ze ook, dat op dat moment de poort naar de onzichtbare wereld openging, waardoor de geesten van de doden vrij konden ronddwalen. Om deze reden werd de avond ervoor een feest gevierd, gepaard met vele ongewone gebruiken en rituelen. Mensen staken vreugdevuren aan en kleedden zich in groteske kostuums, misschien om niet herkend te worden door de geesten die naar verluidt ronddwaalden. Kinderen bedelden rond om eten (mogelijk de oorsprong van de huidige traditie van ‘trick or treat’), terwijl anderen kleine vandalistische daden pleegden, zoals het verplaatsen van deuren of hekken en het vrijlaten van vee uit de wei. (Dit zou de oorsprong kunnen zijn van het ‘zure’ aspect van ‘zoet of zuur’) [1]. Anderen probeerden elkaars toekomst te voorspellen en vroegen om advies en hulp door contact te leggen met de geesten van overleden familieleden.

Inclusief heidense gebruiken

Naarmate het christendom zich in deze Keltische landen verspreidde, vonden velen die zich tot het christendom bekeerden het erg moeilijk om afstand te doen van hun heidense gebruiken en feesten. Helaas werden heidense feesten vaak gekoppeld aan zogenaamde christelijke feestdagen om ze te rechtvaardigen; zo riep paus Gregorius IV (gest. 844) 1 november uit tot “Allerheiligen”. Veel heidense gebruiken bleven echter bestaan. Allerheiligen stond in Engeland ook bekend als “All Hallows”, en omdat Samhain op de avond vóór 1 november werd gevierd, werd het feest in christelijk gebruik “All Hallows’ Eve”, wat later werd afgekort tot “Halloween”. Vanwege ruimtegebrek kunnen we niet ingaan op de oorsprong van alle tradities die met dit feest gepaard gaan, maar zaken als pompoenen, spookverhalen, bijgeloof over heksen en de angst voor zwarte katten ontwikkelden zich allemaal op verschillende tijdstippen in verband met deze festiviteiten.

Big business

Halloween werd pas in Noord-Amerika op grote schaal gevierd in de tweede helft van de 19e en het begin van de 20e eeuw, toen grote aantallen immigranten de traditie meebrachten. De populariteit groeide en sinds de jaren 60 is Halloween ‘big business’ geworden. Het is de op één na grootste commerciële feestdag in de Verenigde Staten, alleen Kerstmis overtreft het. Ongeveer een kwart van het snoepgoed, dat jaarlijks in de VS wordt verkocht, wordt rond Halloween verkocht en er worden enorme bedragen uitgegeven aan kostuums. In andere delen van de wereld vieren sommigen Halloween op dezelfde “Amerikaanse” manier, terwijl anderen 1 november soberder doorbrengen door begraafplaatsen te bezoeken en de doden te herdenken.

De houding van de gelovige

Hoe moet een gelovige hiermee omgaan? Sommigen beschouwen het ongetwijfeld als onschuldig vermaak en staan ​​nauwelijks stil bij het kwaad dat erachter schuilgaat. Anderen staan ​​hun kinderen toe om mee te doen aan bepaalde festiviteiten (zoals ‘trick or treat’), maar schuwen alles wat met spoken en heksen te maken heeft. Weer anderen staan ​​hun kinderen helemaal niet toe om mee te doen.

De tactiek van satan

In de viering van Halloween zien we een verdere ontwikkeling van de tactiek van satan. Wat begon als een heidens volksfeest, werd later overgoten met een christelijk laagje. Nu komt het duistere, onderwereldse aspect van de traditie weer terug, maar dan gepresenteerd als een feest. Heksen, spoken, boze geesten, enzovoort, worden afgeschilderd als vermakelijk, verwerkt in veel elektronische games en geassocieerd met avonturen, bijvoorbeeld in Pokémon-kaarten. Satan en zijn heerscharen bestaan ​​echt! Als de duivel ons niet bang kan maken, neemt hij ons bij de hand en leidt ons langs een pad bezaaid met snoep. (Het is in dit verband vermeldenswaard dat degenen die tegenwoordig hekserij beoefenen Halloween niet als een feest beschouwen; voor hen is Halloween een serieuze gelegenheid waarbij, net als de oude druïden, de geesten van de doden worden bevrijd en zo contact met hen opgenomen kan worden).

Niet alleen de kwade oorsprong van Halloween, maar ook de huidige verdorvenheid ervan zou elke ware gelovige moeten afschrikken. “En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar stelt ze veeleer aan de kaak” (Ef. 5:11). Sinds God mensen uit de wereld riep, heeft Satan twee tactieken gebruikt om het werk van de Heer te dwarsbomen: geweld en vervolging, en bedrog. Beide methoden worden vandaag de dag wereldwijd gebruikt!

Wij moeten onze ogen open houden en naar boven kijken, en onze harten moeten verwarmd worden door de liefde van de Heer en dit naar buiten stralen.

NOTEN FW:

1. Ook vertaald als ’Trick or treat’.

AI-overzicht: <<‘Trick or treat’ betekent “geef me een traktatie of ik haal een grap met je uit” en is een traditioneel Halloween-gezegde waarbij kinderen verkleed langs deuren gaan en snoep vragen, met de suggestie dat ze anders een plagerijtje uithalen. De term geeft bewoners de keuze om een ‘treat’ (iets lekkers) te geven, of een ‘trick’ (een grap of plagerij) te riskeren als ze weigeren.>>

Gegen riesige Macht,

mit der Feinde uns droh’n,

kämpfen wir in der Schlacht

mit nur Schleuder und Stein.

Mag dies uns erschrecken,

so tröstet uns sehr:

Wenn wir zu Ihm beten,

unser Vater uns hört. [1] Tegen de immense kracht

waarmee onze vijanden ons bedreigen,

vechten we met alleen slinger en steen.

Hoewel dit ons misschien afschrikt,

vinden we grote troost:

als we tot Hem bidden,

hoort onze Vader ons.

Originele titel: “The Truth about Halloween” in The Christian, 8e jaargang, juni 2012.

Bron: www.bibletruthpublishers. Vertaald in het Duits door: Gabriele Naujoks;uit het Duits vertaald door Frisse Wateren.

NOOT:

1. Opmerking van de Duitse vertaler: Uit het lied “In weaken and trial with God we may plead” van Richard Courcy (1743–1803): ‘’Gainst the giant-like might | Of our foes we can bring, | As our weapons of fight, | But a stone and a sling; | Should this have dismayed us, | Our souls it may cheer, | That called on to aid us, | Our Father will hear.

© www.SoundWords.de

