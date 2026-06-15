15 uur geleden Godsvrucht

“Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst … Maar jij, mens Gods, ontvlucht deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid” (1 Tim. 6:6,11).

We leven in een wereld waarin zoveel mensen ontevreden en ongelukkig zijn. Maar wat betekent het eigenlijk om tevreden te zijn? Wat betekent het om godvruchtig te zijn?

Een Bijbelwoordenboek definieert godsvrucht als “de kwaliteit of praktijk van het zich conformeren aan de wetten en wensen van God; vroomheid en morele rechtschapenheid.” Het vervolgt: “Wijsheid is leven in godsvrucht, en de aard van het koninkrijk van God weerspiegelen in het dagelijks leven.” Dit is een nuttige definitie, maar wat betekent het in de praktijk? Hoe ziet tevredenheid eruit? Hoe ziet godsvrucht eruit?

Een werkdefinitie van godsvrucht zou als volgt kunnen luiden: een levensstijl die consequent het karakter van God weerspiegelt.

Het woord godsvrucht komt ongeveer zestien keer voor in het Nieuwe Testament, voornamelijk in de brieven aan de apostelen (1 en 2 Tim. en Titus). In 1 Timotheüs 4 vers 7-8 zegt Paulus: “Verwerp echter de ongoddelijke oude vrouwen-fabels. Oefen je echter in [de] godsvrucht. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, daar zij [de] belofte heeft van het tegenwoordige en van het toekomstige leven.”

Vervolgens spreekt hij in 2 Timoteüs 3 vers 5 over hen die wel de schijn van godvruchtigheid hebben, maar de kracht ervan ontkennen. We kunnen een uiterlijke schijn van godsvrucht hebben, uiterlijk alle juiste dingen doen, terwijl we innerlijk de essentie en de werkelijkheid missen.

Een leven van ware godsvrucht heeft een kracht die ermee verbonden is. Het is niet simpelweg een geestelijk leven, dat gekenmerkt wordt door uiterlijke routines, zoals naar de kerk gaan of deelnemen aan religieuze activiteiten. Die dingen zijn goed en belangrijk, maar ze bezitten niet de kracht om ons te veranderen. Het is belangrijk om het samenkomen met andere gelovigen niet te verzuimen, maar die praktijk op zich heeft niet de kracht om ons gelijkvormig aan Christus te maken.

Laten we terugkeren naar onze werkdefinitie van godsvrucht en een belangrijke vraag stellen: Hoe kan ik ervoor zorgen, dat mijn levensstijl consequent het karakter van God weerspiegelt?

Het antwoord is alleen te vinden in het volgen van God, dagelijks met Hem wandelen en de Heilige Geest toestaan ​​ons te veranderen naar het beeld van Christus.

Hoe gebeurt dit? Paulus geeft ons een deel van het antwoord in Romeinen 12 vers 1-2: “Ik vermaan ik dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, [dat is] uw redelijke dienst [1]. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Anker voor vandaag

Godsvrucht is het resultaat van het werk van de Heilige Geest in een gelovige, waardoor eigenschappen ontstaan ​​die Christus weerspiegelen.

NOOT:

1. Of ‘verstandelijke godsdienst.’

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Geplaatst in: Christendom

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