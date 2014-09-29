4 uur geleden God op Zijn woord geloven (03)

Bijbelverzen: Lukas 12 vers 22-31

Leestijd: 2 minuten

We moeten eerst het Koninkrijk van God zoeken, en dan zullen aardse dingen ons worden gegeven.

Hoe zou dit eruit kunnen zien? Laten we allereerst de volgende punten in gedachten houden:

Deze belofte geldt voor ieder kind van God, ieder die werkt in het Koninkrijk van God, zonder uitzondering of voorwaarde. Ten tweede is het belangrijk, dat we de wil van de Heer zoeken en ons laten leiden door de Heilige Geest in het Koninkrijk van God. Taken en bedieningen variëren.

Zo kan het zijn, dat de Heer een broeder zegt, dat hij zijn aardse baan moet opgeven, om al zijn tijd te wijden aan het geven van bijbellezingen of het verkondigen van het evangelie. Iemand anders zou geroepen kunnen worden om als zendeling in een ander land te dienen. Zij mogen “vertrouwen” op de belofte van uw Heer, Hem op Zijn Woord geloven en erop vertrouwen, dat hun hemelse Vader weet wat ze nodig hebben en voor hen zal zorgen.

Anderen worden niet van hun beroep weggeroepen en moeten dat blijven uitoefenen. Toch legt de Heer het in hun hart om een ​​bepaald bedrag weg te geven. Misschien wel meer dan ze zich – menselijk gezien – eigenlijk kunnen veroorloven, want de volgende huur en de volgende rekeningen moeten betaald worden. Er zullen talloze rationele bezwaren zijn. Maar ook zij kunnen vertrouwen op de belofte, dat ze geen gebrek zullen lijden aan dat, wat zij nodig hebben.

Het kan ook voorkomen, dat een moeder besluit niet te gaan werken, ook al worden haar kinderen goed verzorgd op de crèche of school. Ze wil haar tijd en energie niet besteden aan geld verdienen, maar liever bij haar broeders en zusters zijn en voor hun gezin zorgen. Ook zij zoekt eerst het Koninkrijk van God, ook zij dient de Heer, en de belofte van de Heer geldt ook voor haar. Haar handelen zullen haar niet tot nadeel strekken – integendeel, de Heer zal haar rijkelijk belonen.

Er zouden nog veel meer voorbeelden aan toegevoegd kunnen worden. Misschien geeft Hij u en mij een taak, en hebben we onze zorgen. Maar Hij zal Zijn belofte nakomen. Iemand zei ooit: “Gehoorzaam God en laat de gevolgen aan Hem over.” Veel mannen en vrouwen hebben naar deze belofte gehandeld en hun Heer op een wonderbaarlijke manier leren kennen. Ze deden het in geloof – ze vertrouwden erop, dat dit precies was wat de Heer bedoelde toen Hij deze woorden sprak, pasten ze toe in hun leven en handelden ernaar. Hij is ook onze Heer, en Hij is nog steeds Dezelfde!

Slot.

Friedemann Werkshage; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 29 september 2014

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW