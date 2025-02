3 uur geleden Genesis 41 vers 55

“… Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt.”

De hongersnood na de zeven vette jaren was groot. Hoe goed dat er een Jozef in Egypte was die de naam “Zafnath Paäneah” (Redder van de wereld) had gekregen! Hij alleen was in staat om brood te geven. Wat een prachtig voorbeeld is hij van de Heer Jezus, de Redder van de wereld, want “Jezus” betekent Redder. Jozef verkocht graan, de eerste levensbehoeften, maar bij de Heer Jezus ontvangt iemand eeuwig leven zonder geld en zonder koopsom. Wat een aanbod! Wie graan van Jozef wilde kopen, moest bij hem komen, en zo zegt de Heer Jezus: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent.”

Tegen de uitgehongerde Egyptenaren werd gezegd: “Doe wat hij (Jozef) u zegt!” De zondaar wordt bevolen zich te bekeren en het evangelie te geloven; dan wordt hem vergeving van zijn zonden en rust voor zijn geweten beloofd. Toen de Heer Jezus op aarde was, bewees Hij Zijn bereidwilligheid om elke nood te lenigen. Johannes de Doper, die vanuit de gevangenis boodschappers naar de Heer Jezus stuurde en vroeg: “Bent U Degene die zou komen?”, antwoordde Hij: ”Blinden kunnen weer zien en kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd” (Matth. 11:5). Nadat de Heer Jezus het verlossingswerk heeft volbracht en is teruggegaan naar de Vader, wordt het evangelie aan de mensen verkondigd, dat de kracht van God is, tot redding van een ieder die gelooft. Wie als verloren zondaar zijn toevlucht neemt tot de Heiland, heeft de zekerheid dat hij niet verstoten zal worden. De naam “Jezus” wordt door de mensen van deze wereld veracht, maar de Zijnen verblijden zich, dat ze Hem eer en aanbidding kunnen brengen; ze ervaren elke dag de liefdevolle zorg van hun goede Herder naar lichaam en ziel; goedheid en goedertierenheid volgen hen al de dagen van hun leven (Ps. 23:6).

