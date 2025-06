1 dag geleden Galaten 6 vers 9

“Maar laten wij niet moedeloos worden in goeddoen; want te gelegener tijd zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.”

17 juni 2025

Elke dag biedt eenvoudige maar belangrijke momenten om zaadjes van geloof te planten. Een vriendelijk woord, een biddend gesprek, een stille daad van dienstbaarheid in Jezus’ naam – dit zijn geen kleine dingen. Het zijn eeuwige investeringen. Geloof werkt op ongeziene realiteiten en vertrouwt op de Heer voor het resultaat. Wij zien de vruchten misschien niet meteen, maar Hij ziet elk zaadje.

Wij zijn niet geroepen om de uitkomst te controleren – dat is Zijn domein. Wij zijn geroepen om trouwe zaaiers te zijn. Sommige zaden wortelen langzaam, verborgen onder de grond van tijd en strijd. Andere ontspruiten snel van vreugde. Maar al het ware zaaien in Christus’ naam heeft een doel en niets ervan is verspild.

Dus als de vooruitgang traag of onzichtbaar lijkt, stop dan niet. Meet je dienst niet af aan zichtbare resultaten, maar aan trouwe gehoorzaamheid. Blijf zaaien. Blijf liefhebben. Blijf anderen op Christus wijzen. Want de Heer is altijd aan het werk, ook als de oogst nog niet in zicht is.

Anker voor vandaag:

Wees bemoedigd: je zaait niet tevergeefs. Houd je ogen gericht op de Heer van de oogst. Hij is trouw om vrucht te brengen op Zijn perfecte tijd.

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW