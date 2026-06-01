4 uur geleden Galaten 5 vers 22 en 23 (1)

De vrucht van de Geest

“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw1, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet” (Gal. 5:22-23).

Het feit dat dit vers begint met het woord ‘maar’ vertelt ons, dat de Geest van God iets tegenover elkaar stelt. Het contrast betreft de werken van het vlees die in de verzen 19-21 worden genoemd: “Nu is het duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn2, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, <moorden,> dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke; waarvan ik u van tevoren zeg, zoals ik u ook tevoren heb gezegd, dat wie zulke dingen bedrijven, Gods koninkrijk niet zullen beërven.”

Deze twee lijsten staan ​​lijnrecht tegenover elkaar. Iemand heeft gezegd, dat ze “als twee legermachten tegenover elkaar staan ​​op het slagveld,” wat een treffende vergelijking is, aangezien Paulus de apostel eerder in dit hoofdstuk stelde: “Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt” (Gal. 5:17). Vervolgens somt Paulus in de verzen 19-21 vijftien voorbeelden op van de werken van het vlees, en besluit met “en dergelijke,” wat impliceert, dat de lijst nog langer zou kunnen zijn.

“Maar de vrucht van de Geest … .” Laten we ons afvragen: Wat is de vrucht van de Geest?

Merk eerst op, dat het de vrucht van de Geest is, niet de vruchten van de Geest. Het woord is enkelvoudig en heeft negen aspecten die zichtbaar moeten worden in het leven van een volgeling van Jezus Christus. Het is het leven van Christus in mij dat door mij wordt geleefd.

In het evangelie van Johannes 15 spreekt de Heer Jezus over vrucht dragen, meer vrucht dragen en vrucht dragen die blijft. Hij herinnert ons eraan dat de enige manier waarop we vrucht kunnen dragen tot Gods eer, is door in Hem te blijven: “Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt ​​veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen” (Joh. 15:5).

De vrucht van de Geest is een bewijs van het leven van Christus in een persoon. Deze kenmerken vloeien voort uit het hart van iemand die door de Geest wandelt (Gal. 5:16) en zich door de Geest van God laat leiden (Gal. 5:18). Romeinen 8 vers 14 herinnert ons eraan: “Want allen die door [de] Geest van God geleid worden, die zijn zonen van God.”

Anker voor vandaag

Wanneer we door de Geest geleid worden, zal Zijn vrucht uit ons leven voortvloeien, wat aantoont, dat we in de Geest leven (Gal. 5:25). Dit is niet bedoeld als iets mystieks of louter spectaculairs; het is de levende realiteit van het leven van Christus, dat door ons heen vloeit.

NOTEN:

1. Of ‘geloof.’

2. Eigenlijk meervoud.

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom, Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW