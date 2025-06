8 uur geleden Galaten 5 vers 22-23

“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet. Maar zij die van Christus <Jezus> zijn, hebben het vlees met de hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door [de] Geest leven, laten wij ook door [de] Geest wandelen.”

4 juni 2025

Het uiteindelijke doel van een goede bodem is niet alleen om zaad te ontvangen, maar ook om een oogst voort te brengen. Op dezelfde manier is Gods Woord bedoeld om ons te veranderen tot vruchtdragers die Zijn karakter weerspiegelen en Zijn koninkrijk bevorderen. Jezus beschreef een progressie in vruchtbaarheid in Johannes 15: eerst vrucht, dan meer vrucht, dan veel vrucht en ten slotte vrucht die blijft. Dit suggereert dat geestelijke productiviteit niet statisch is, maar groeit als we in Christus blijven.

De vruchten die we dragen zijn niet voor onszelf – ze voeden anderen en verheerlijken God. Hoe ziet deze vrucht eruit? Galaten 5 beschrijft de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Deze kwaliteiten ontstaan op natuurlijke wijze wanneer Gods Woord diep wortelt in een goede bodem. Ze worden niet geproduceerd door menselijke inspanning maar door Goddelijke omvorming. Het dragen van vrucht vereist een voortdurende verzorging. We moeten Gods Woord in onze harten laten doordringen, de Geest onze stappen laten leiden en de liefde van Christus door ons laten stromen. Als we dat doen, worden we levende getuigen van Gods veranderende kracht.

Onderzoek vandaag je leven op bewijzen van geestelijke vruchten. Word je liefdevoller, vreugdevoller en vrediger? Is je karakter steeds meer een afspiegeling van dat van Christus? Onthoud dat vruchtbaarheid niet gaat over volmaaktheid, maar over richting – gestaag in de richting van meer gelijkvormigheid aan Christus terwijl Gods Woord in je werkt.

Anker voor vandaag:

Als we in Christus blijven en Zijn Woord in onze harten blijft, worden er geestelijke vruchten voortgebracht tot heerlijkheid van God.

