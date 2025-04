28 minuten geleden

Galaten 4 vers 4 en 5

“Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder [de] wet, opdat Hij hen die onder [de] wet waren vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen.”

4 april 2025

In het evangelie van Markus zien we, dat Jezus werkte volgens Gods volmaakte tijdlijn. Zijn dienst begon niet willekeurig, maar precies op het juiste moment in de geschiedenis. Duizenden jaren eerder werd de belofte van de Verlosser gegeven in de hof van Eden, maar pas toen de volheid van de tijd was aangebroken, werd Hij uitgezonden. En op Gods precieze en perfecte tijd komt de Heer Jezus op het toneel – een toneel dat zo ontsierd en gebroken was door de zonde – en Hij brengt verlossing! De Heer Jezus verklaarde “de tijd is gekomen” en de waarheid wordt herhaald “… zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van [de] behoudenis” (2 Kor. 6:2).

Bezinningsvraag

Heb jij overwogen, dat God Zijn Zoon heeft gezonden om jou te verlossen en vrij te maken van zonde, zodat jij als een zoon van God kunt leven?

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW