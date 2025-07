21 uur geleden Filippi 3 vers 1

“Overigens, mijn broeders, verblijdt u in [de] Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet vervelend en u geeft het zekerheid.”

23 juli 2025

De woorden van Paulus in Filippi 3 vers 1 lijken misschien een zwak slot: “Overigens, mijn broeders … .” Maar wat volgt is noch terloops noch onbelangrijk. De apostel rondt zijn brief niet af, maar benadrukt een essentiële waarheid: zich verblijden in de Heer is essentieel voor christelijke stabiliteit. “Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet vervelend,” zegt hij, “en u geeft het zekerheid.”

Die laatste zin – “u geeft het zekerheid” – klopt. Je verheugen in de Heer is niet zomaar een blijde suggestie; het is een geestelijke bescherming. Wanneer onze vreugde geworteld is in omstandigheden, stijgt en daalt ze met de wind van het leven. Maar wanneer onze vreugde verankerd is in Christus – Zijn persoon, Zijn werk, Zijn onveranderlijke beloften – wordt het een vaste toevlucht, een vesting tegen angst, bitterheid en wanhoop.

In de volgende verzen waarschuwt Paulus voor valse leraars, voor vertrouwen in het vlees en voor religieuze overtuigingen die ons vertrouwen subtiel van Christus kunnen afleiden. Wat weerhoudt ons ervan in deze valkuilen te trappen? Blijdschap in de Heer. Blijdschap in Christus verdringt trots zijn op onszelf. Het brengt de leugens van de vijand tot zwijgen. Het beschermt ons hart tegen verkilling of cynisme. En het voedt ons doorzettingsvermogen wanneer de weg moeilijk is.

Ware blijdschap is geen oppervlakkige emotie – het is diepe tevredenheid met het onveranderlijke karakter van God. blijdschap is verbonden met het kennen van onze positie in Christus – aanvaard in de Geliefde, burgers van de hemel, ontvangers van genade. Blijdschap vloeit niet voort uit het vermijden van beproevingen, maar uit de wetenschap dat we veilig vastgehouden worden door een trouwe Heiland die met ons meeloopt in die beproevingen.

Dus waarom herhaalt Paulus zichzelf? Omdat we herinneringen nodig hebben. In een wereld die onze blijdschap in duizend richtingen trekt, moeten we ons hart dagelijks richten op het verblijden in de Heer.

Anker voor vandaag:

Waar is jouw blijdschap vandaag verankerd? Is het in je succes, je gemak of je controle? Of is het in Christus? Je verblijden in de Heer is niet alleen een overvloed aan geloof – het is bescherming voor je ziel. Laat het vandaag je bescherming zijn.

